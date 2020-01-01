Міністерка освіти Естонії звільнилася, бо на службовій машині возила дітей до школи

Майліс Репс подала у відставку після того, як зазнала тиску через те, що на службовій машині відвозила дітей до та з школи, а також завозила їх на гуртки.



Про це вона написала у Facebook, а президента Естонії Керсті Кальюлайд вже підписала заяву Репс. Повідомляє



Уже ексміністерка заявила, що хоче гарантувати своїм шістьом дітям безпечне середовище, а також запевнила, що «взяла відповідальність за поєднання свого робочого і сімейного життя».



Репс, яка тричі була на посаді міністерки освіти, продовжить працювати депутаткою парламенту Естонії.



Викриття журналістів



Естонська газета-таблоїд Õhtuleht 17 листопада опублікувала знімки, на яких водій Майліс Репс відвозить дітей до школи та забирає їх додому чи на заняття у гуртках. Її критикували за те, що вона використовує гроші платників податків на власні потреби.



Репс підтвердила, що використовувала службову автівку для особистих цілей, але поза робочим часом.



«У мене довгий робочий день на посаді міністра, який не завжди дозволяє забрати чи відвезти дітей на особистій машині. Я вдячна водієві, який розуміє ситуацію та допомагає, щоб я могла працювати ефективніше», ㅡ пояснювала тоді політикиня.



На захист Репс виступив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, назвавши її «хорошою матір'ю та ефективною міністеркою». За словами прем'єра, його колега балансує між особистим життям та роботою і будь-які напади через її увагу до власних дітей недоречні. Проте врешті-решт через тиск ЗМІ та громадськості Репс звільнилася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерка освіти Естоніїподала у відставку після того, як зазнала тиску через те, що на службовій машині відвозила дітей до та з школи, а також завозила їх на гуртки.Про це вона написала у Facebook, а президента Естоніївже підписала заяву Репс. Повідомляє Громадське Уже ексміністерка заявила, що хоче гарантувати своїм шістьом дітям безпечне середовище, а також запевнила, що «взяла відповідальність за поєднання свого робочого і сімейного життя».Репс, яка тричі була на посаді міністерки освіти, продовжить працювати депутаткою парламенту Естонії.Естонська газета-таблоїд Õhtuleht 17 листопада опублікувала знімки, на яких водій Майліс Репс відвозить дітей до школи та забирає їх додому чи на заняття у гуртках. Її критикували за те, що вона використовує гроші платників податків на власні потреби.Репс підтвердила, що використовувала службову автівку для особистих цілей, але поза робочим часом.«У мене довгий робочий день на посаді міністра, який не завжди дозволяє забрати чи відвезти дітей на особистій машині. Я вдячна водієві, який розуміє ситуацію та допомагає, щоб я могла працювати ефективніше», ㅡ пояснювала тоді політикиня.На захист Репс виступив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, назвавши її «хорошою матір'ю та ефективною міністеркою». За словами прем'єра, його колега балансує між особистим життям та роботою і будь-які напади через її увагу до власних дітей недоречні. Проте врешті-решт через тиск ЗМІ та громадськості Репс звільнилася.

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