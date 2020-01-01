Вогняний масаж: волинянка взяла участь у встановленні рекорду України. ФОТО
Сьогодні, 15:42
Світязянка Оксана Черняк разом із 50 масажистами встановили рекорд України одночасного вогняного масажу.
Про це масажистка повідомила на своїй сторінці у фейсбук, – передає Район.Шацьк.
Суть рекорду полягала в тому, що 50 людей у 2 заходи робили спершу 25 хвилин класичний масаж, а потім вогняний.
«Яке видовище я бачила і ще й взяла участь. Я цю подію запам‘ятаю на все життя! Це були неймовірні емоції! Окрема вдячність Тернопільському національному медичному університету імені Івана Горбачевського», – каже масажистка.
Довідка:
Вогняний масаж - це унікальна методика, яка чинить всебічно сприятливий фізіологічний вплив на організм людини.
Спочатку частину тіла, призначену для масажу, розтирають і розминають з використанням спеціальних арома масел.
Щоб уникнути потрапляння горючих елементів, волосся вкривають спеціальною шапочкою.
В ході вогняного масажу фахівець може додавати на тканину спиртовий розчин і міняти верхній шар рушників.
На тканині розміщують ще два шари рушників, змочених водою кімнатної температури і віджатих.
Поверхня рушника підпалюється. Процес горіння зовсім недовгий і пацієнт не отримає ніяких болісних відчуттів.
Після завершення процедури пацієнта на 10 хвилин накривають ковдрою, для посилення лікувального ефекту.
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Про це масажистка повідомила на своїй сторінці у фейсбук, – передає Район.Шацьк.
Суть рекорду полягала в тому, що 50 людей у 2 заходи робили спершу 25 хвилин класичний масаж, а потім вогняний.
«Яке видовище я бачила і ще й взяла участь. Я цю подію запам‘ятаю на все життя! Це були неймовірні емоції! Окрема вдячність Тернопільському національному медичному університету імені Івана Горбачевського», – каже масажистка.
Довідка:
Вогняний масаж - це унікальна методика, яка чинить всебічно сприятливий фізіологічний вплив на організм людини.
Спочатку частину тіла, призначену для масажу, розтирають і розминають з використанням спеціальних арома масел.
Щоб уникнути потрапляння горючих елементів, волосся вкривають спеціальною шапочкою.
В ході вогняного масажу фахівець може додавати на тканину спиртовий розчин і міняти верхній шар рушників.
На тканині розміщують ще два шари рушників, змочених водою кімнатної температури і віджатих.
Поверхня рушника підпалюється. Процес горіння зовсім недовгий і пацієнт не отримає ніяких болісних відчуттів.
Після завершення процедури пацієнта на 10 хвилин накривають ковдрою, для посилення лікувального ефекту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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