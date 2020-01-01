Вогняний масаж: волинянка взяла участь у встановленні рекорду України. ФОТО

Світязянкаразом із 50 масажистами встановили рекорд України одночасного вогняного масажу.Про це масажистка повідомила на своїй сторінці у фейсбук, – передаєСуть рекорду полягала в тому, що 50 людей у 2 заходи робили спершу 25 хвилин класичний масаж, а потім вогняний.«Яке видовище я бачила і ще й взяла участь. Я цю подію запам‘ятаю на все життя! Це були неймовірні емоції! Окрема вдячність Тернопільському національному медичному університету імені Івана Горбачевського», – каже масажистка.Довідка:Вогняний масаж - це унікальна методика, яка чинить всебічно сприятливий фізіологічний вплив на організм людини.Спочатку частину тіла, призначену для масажу, розтирають і розминають з використанням спеціальних арома масел.Щоб уникнути потрапляння горючих елементів, волосся вкривають спеціальною шапочкою.В ході вогняного масажу фахівець може додавати на тканину спиртовий розчин і міняти верхній шар рушників.На тканині розміщують ще два шари рушників, змочених водою кімнатної температури і віджатих.Поверхня рушника підпалюється. Процес горіння зовсім недовгий і пацієнт не отримає ніяких болісних відчуттів.Після завершення процедури пацієнта на 10 хвилин накривають ковдрою, для посилення лікувального ефекту.