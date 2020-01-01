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Вогняний масаж: волинянка взяла участь у встановленні рекорду України. ФОТО

Вогняний масаж: волинянка взяла участь у встановленні рекорду України. ФОТО
Світязянка Оксана Черняк разом із 50 масажистами встановили рекорд України одночасного вогняного масажу.

Про це масажистка повідомила на своїй сторінці у фейсбук, – передає Район.Шацьк.

Суть рекорду полягала в тому, що 50 людей у 2 заходи робили спершу 25 хвилин класичний масаж, а потім вогняний.

«Яке видовище я бачила і ще й взяла участь. Я цю подію запам‘ятаю на все життя! Це були неймовірні емоції! Окрема вдячність Тернопільському національному медичному університету імені Івана Горбачевського», – каже масажистка.
Вогняний масаж: волинянка взяла участь у встановленні рекорду України. ФОТО
Вогняний масаж: волинянка взяла участь у встановленні рекорду України. ФОТО

Довідка:

Вогняний масаж - це унікальна методика, яка чинить всебічно сприятливий фізіологічний вплив на організм людини.

Спочатку частину тіла, призначену для масажу, розтирають і розминають з використанням спеціальних арома масел.

Щоб уникнути потрапляння горючих елементів, волосся вкривають спеціальною шапочкою.

В ході вогняного масажу фахівець може додавати на тканину спиртовий розчин і міняти верхній шар рушників.

На тканині розміщують ще два шари рушників, змочених водою кімнатної температури і віджатих.

Поверхня рушника підпалюється. Процес горіння зовсім недовгий і пацієнт не отримає ніяких болісних відчуттів.

Після завершення процедури пацієнта на 10 хвилин накривають ковдрою, для посилення лікувального ефекту.

Вогняний масаж: волинянка взяла участь у встановленні рекорду України. ФОТО
Вогняний масаж: волинянка взяла участь у встановленні рекорду України. ФОТО

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Теги: масаж, рекорд, вогонь
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