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Сім'ям загиблих учасників АТО з Волині вручили почесні нагороди

Сім'ям загиблих учасників АТО з Волині вручили почесні нагороди
Напередодні Дня Гідності та Свободи, 20 листопада 2020 року, сільський голова Андрій Сапожник вручив відзнаки "Почесний громадянин Волині" матерям, дружині та дітям загиблих учасників АТО.

Про це інформють на сайті Павлівської громади.

Відтак, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїли звання «Почесний громадянин Волині» (посмертно) загиблим (померлим) учасникам АТО/ООС:

- Грицюку Михайлу Михайловичу, який загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області. Відзнаку вручили дружині Лесі Грицюк;

- Дармофалу Сергію Миколайовичу, який загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області. Відзнаку вручили мамі Софії Дармофал;

- Потапчуку Станіславу Володимировичу, який загинув 26 серпня 2014 року побиблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області. Відзнаку вручили мамі Людмилі Потапчук.

В церемонії нагородження взяв участь начальник Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання Героїв, які віддали життя за Україну.

Нагадаємо, відповідно до рішення Волинської обласної ради почесних відзнак удостоєні посмертно 168 учасників АТО/ООС та п’ять учасників Революції Гідності. З них троє жителів Павлівської громади.

Сім'ям загиблих учасників АТО з Волині вручили почесні нагороди


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Теги: Почесний громадянин Волині, звання, посмертно, Революція Гідності
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