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Уряд розробляє план «жорсткого карантину», однак дати його введення ще немає, – Шмигаль

Уряд розробляє план «жорсткого карантину», однак дати його введення ще немає, – Шмигаль
В уряді розробляють план «жорсткого карантину» в Україні як «план Б» на випадок, якщо карантин вихідного дня не спрацює. Наразі карантин на вихідних лишається альтернативою повному локдауну.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Громадське.

Він зазначив, що перші «карантинні вихідні» в Україні показали, що люди обмежили свою мобільність, а отже зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами.

За словами прем'єра, чи справді «карантин вихідного дня» був ефективним, можна буде побачити за два тижні, коли його термін закінчиться.

«Після цього ми можемо оцінити його результат. Ми вбачаємо цей результат у виході на плато за кількістю захворілих», — зазначив Шмигаль.

Очільник Кабінету міністрів додав, що наразі розробляється план введення більш жорсткого карантину. Його введуть, якщо не спрацює «карантин вихідного дня».

Для цього в уряді консультуються з міськими головами, представниками церков та бізнесу, епідеміологами та інфекціоністами. Аналізується ситуація кожного регіону.

«Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає», — сказав прем’єр-міністр.

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Теги: карантин, локдаун
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