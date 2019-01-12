На Волині померла лікар-педіатр

Лілія Камінська. Вона близько 30 років працювала у місцевій лікарні.



Про смерть повідомили на сторінці Володимир-Волинському ЦПМД у facebook, пише



“Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним з приводу тяжкої втрати – смерті лікаря-педіатра Камінської Лілії Євгенівни.



Лілія Євгенівна була світлою, доброю, мудрою, талановитою людиною. Прикладом для всіх нас. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про неї та будемо пам’ятати завжди. Царство Небесне та земля пухом”, йдеться у дописі.



Як розповіли БУГу, Лілія Камінська протягом останнього тижня перебувала у важкому стані та лікувалася у Боголюбах.





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