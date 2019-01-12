На Волині померла лікар-педіатр
Сьогодні, 17:18
Померла лікар-педіатр з Володимира-Волинського Лілія Камінська. Вона близько 30 років працювала у місцевій лікарні.
Про смерть повідомили на сторінці Володимир-Волинському ЦПМД у facebook, пише БУГ.
“Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним з приводу тяжкої втрати – смерті лікаря-педіатра Камінської Лілії Євгенівни.
Лілія Євгенівна була світлою, доброю, мудрою, талановитою людиною. Прикладом для всіх нас. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про неї та будемо пам’ятати завжди. Царство Небесне та земля пухом”, йдеться у дописі.
Як розповіли БУГу, Лілія Камінська протягом останнього тижня перебувала у важкому стані та лікувалася у Боголюбах.
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Про смерть повідомили на сторінці Володимир-Волинському ЦПМД у facebook, пише БУГ.
“Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним з приводу тяжкої втрати – смерті лікаря-педіатра Камінської Лілії Євгенівни.
Лілія Євгенівна була світлою, доброю, мудрою, талановитою людиною. Прикладом для всіх нас. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про неї та будемо пам’ятати завжди. Царство Небесне та земля пухом”, йдеться у дописі.
Як розповіли БУГу, Лілія Камінська протягом останнього тижня перебувала у важкому стані та лікувалася у Боголюбах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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