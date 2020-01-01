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На ринку на Волині незаконно продавали рибу

На ринку на Волині незаконно продавали рибу
19 листопада під час перевірки потенційних місць незаконної торгівлі водними біоресурсами державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля виявили незаконну реалізацію риби без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомляє Рибоохоронний патруль Волині.

На ринку у м. Камінь-Каширський викрили громадянина, який здійснював незаконний збут 35 кг риби пелінгас. Продавець не зміг надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби. На нього склали протокол за ст. 88-1 ч. 1 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності.

«Крім рибоохоронних рейдів на воді державні інспектори Волинського рибпатруля постійно проводять перевірку документів при продажі водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. До того ж купівля риби невідомого походження та не встановленої якості може загрожувати здоров’ю громадян», - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.

Зображення ілютративне

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Теги: риба, ринок, рибоохоронний патруль
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