Лучани вийшли на Театральну площу відзначити сьому річницю Майдану. ФОТО

У День Гідності і Свободи лучани вийшли на Театральну площу в Луцьку, аби відзначити сьому річницю подій, які згодом назвали Майданом.Люди зібралися біля меморіальної стели увечері 21-го листопада.Розпаливши вогонь у діжках та із термосами чаю, згадували про те, наскільки важливо гуртуватися у час російсько-української війни.В Україні цю дату відзначають на державному рівні із 2014 року, коли тодішній президентвніс у календар державних свят спогади про Помаранчеву революцію 2004-го року та Революцію Гідності 2013 року.Зустріч розпочали із хвилини мовчання в пам‘ять про полеглих побратимів, які дивилися на мітингарів із фотографій на стенді поряд.«Майдан продовжується всі ці роки», – першим взяв слово активіст, каже, важливо, аби в такі дні люди не забували із чого все почалося та чому вони сьогодні збираються, адже війна триває і далі.Опісля, у форматі «вільного мікрофону» кожен міг підійти і сказати декілька слів про те, що ж для них означає ця Революція.Вийшов«Люди ставили перед собою мету – відвоювати людські цінності і не допустити до влади олігархат. Тоді на короткий час його владося від влади усунути. Ми продовжуємо те, що задекларували люди під час Революції Гідності і те за що боролися і помирали Герої Небесної Сотні. Ми спільно маємо відстоювати загальнолюдські цінності і цінності незалежної, сильної, міцної України».Колишній директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДАкаже, в той час, коли все тільки назрівало багато років тому, олігархат починав забирати бізнес і грабувати простих людей «законними» способами.«Вони почали красти бюджет і клани заволоділи державою. Олігархи заволоділи державою. Так зникала Україна, після того вже з державою ніхто не говорив, а говорили з олігархами. Нас мала просто тоді купити Росія. Як пишуть багато людей, що війна з Росією розпочалася саме на Інститутській. Подивіться, що відбувається сьогодні? Ніхто не хоче нового Майдану, але, якщо треба, то він буде і всі це добре знають», – говорить Іван Мирка.Активістговорить, що усі, хто цікавиться історією, знають, що, як правило, після революції відбувається реванш.«Російська агресія почалася на Майдані і реванш – один з елементів російської агресії. Російська агресія – один з елементів реваншу», – каже Чуріков.Майданівецьговорив не про політику, а про єднання, каже, що це – найголовніший урок Майдану: «Лише коли ми єдиним кулаком починаємо боротися за свою гідність і державу, ми здобуваємо перемогу. Тож у цей день та у інші дні, ми повинні пам‘ятати, що основним наріжним каменем були і є єднання та одна мета».