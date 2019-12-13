Лучани вийшли на Театральну площу відзначити сьому річницю Майдану. ФОТО
Сьогодні, 21:24
У День Гідності і Свободи лучани вийшли на Театральну площу в Луцьку, аби відзначити сьому річницю подій, які згодом назвали Майданом.
Люди зібралися біля меморіальної стели увечері 21-го листопада.
Розпаливши вогонь у діжках та із термосами чаю, згадували про те, наскільки важливо гуртуватися у час російсько-української війни.
В Україні цю дату відзначають на державному рівні із 2014 року, коли тодішній президент Петро Порошенко вніс у календар державних свят спогади про Помаранчеву революцію 2004-го року та Революцію Гідності 2013 року.
Слава Україні, Слава Нації, Україна..
Понад усе...
Зустріч розпочали із хвилини мовчання в пам‘ять про полеглих побратимів, які дивилися на мітингарів із фотографій на стенді поряд.
«Майдан продовжується всі ці роки», – першим взяв слово активіст Павло Данильчук, каже, важливо, аби в такі дні люди не забували із чого все почалося та чому вони сьогодні збираються, адже війна триває і далі.
Опісля, у форматі «вільного мікрофону» кожен міг підійти і сказати декілька слів про те, що ж для них означає ця Революція.
Вийшов Богдан Шиба.
«Люди ставили перед собою мету – відвоювати людські цінності і не допустити до влади олігархат. Тоді на короткий час його владося від влади усунути. Ми продовжуємо те, що задекларували люди під час Революції Гідності і те за що боролися і помирали Герої Небесної Сотні. Ми спільно маємо відстоювати загальнолюдські цінності і цінності незалежної, сильної, міцної України».
Колишній директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка каже, в той час, коли все тільки назрівало багато років тому, олігархат починав забирати бізнес і грабувати простих людей «законними» способами.
«Вони почали красти бюджет і клани заволоділи державою. Олігархи заволоділи державою. Так зникала Україна, після того вже з державою ніхто не говорив, а говорили з олігархами. Нас мала просто тоді купити Росія. Як пишуть багато людей, що війна з Росією розпочалася саме на Інститутській. Подивіться, що відбувається сьогодні? Ніхто не хоче нового Майдану, але, якщо треба, то він буде і всі це добре знають», – говорить Іван Мирка.
Активіст Сергій Чуріков говорить, що усі, хто цікавиться історією, знають, що, як правило, після революції відбувається реванш.
«Російська агресія почалася на Майдані і реванш – один з елементів російської агресії. Російська агресія – один з елементів реваншу», – каже Чуріков.
Майданівець Дмитро Климук говорив не про політику, а про єднання, каже, що це – найголовніший урок Майдану: «Лише коли ми єдиним кулаком починаємо боротися за свою гідність і державу, ми здобуваємо перемогу. Тож у цей день та у інші дні, ми повинні пам‘ятати, що основним наріжним каменем були і є єднання та одна мета».
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Люди зібралися біля меморіальної стели увечері 21-го листопада.
Розпаливши вогонь у діжках та із термосами чаю, згадували про те, наскільки важливо гуртуватися у час російсько-української війни.
В Україні цю дату відзначають на державному рівні із 2014 року, коли тодішній президент Петро Порошенко вніс у календар державних свят спогади про Помаранчеву революцію 2004-го року та Революцію Гідності 2013 року.
Слава Україні, Слава Нації, Україна..
Понад усе...
Зустріч розпочали із хвилини мовчання в пам‘ять про полеглих побратимів, які дивилися на мітингарів із фотографій на стенді поряд.
«Майдан продовжується всі ці роки», – першим взяв слово активіст Павло Данильчук, каже, важливо, аби в такі дні люди не забували із чого все почалося та чому вони сьогодні збираються, адже війна триває і далі.
Опісля, у форматі «вільного мікрофону» кожен міг підійти і сказати декілька слів про те, що ж для них означає ця Революція.
Вийшов Богдан Шиба.
«Люди ставили перед собою мету – відвоювати людські цінності і не допустити до влади олігархат. Тоді на короткий час його владося від влади усунути. Ми продовжуємо те, що задекларували люди під час Революції Гідності і те за що боролися і помирали Герої Небесної Сотні. Ми спільно маємо відстоювати загальнолюдські цінності і цінності незалежної, сильної, міцної України».
Колишній директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка каже, в той час, коли все тільки назрівало багато років тому, олігархат починав забирати бізнес і грабувати простих людей «законними» способами.
«Вони почали красти бюджет і клани заволоділи державою. Олігархи заволоділи державою. Так зникала Україна, після того вже з державою ніхто не говорив, а говорили з олігархами. Нас мала просто тоді купити Росія. Як пишуть багато людей, що війна з Росією розпочалася саме на Інститутській. Подивіться, що відбувається сьогодні? Ніхто не хоче нового Майдану, але, якщо треба, то він буде і всі це добре знають», – говорить Іван Мирка.
Активіст Сергій Чуріков говорить, що усі, хто цікавиться історією, знають, що, як правило, після революції відбувається реванш.
«Російська агресія почалася на Майдані і реванш – один з елементів російської агресії. Російська агресія – один з елементів реваншу», – каже Чуріков.
Майданівець Дмитро Климук говорив не про політику, а про єднання, каже, що це – найголовніший урок Майдану: «Лише коли ми єдиним кулаком починаємо боротися за свою гідність і державу, ми здобуваємо перемогу. Тож у цей день та у інші дні, ми повинні пам‘ятати, що основним наріжним каменем були і є єднання та одна мета».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Сім років тільки й чути оце бла...блв...бла. Перший волинський авантюрист і пустомеля данильчук вже себе "проявив" і зараз намагається хоч десь прилаштувати свій ледвчий зад. Не може бідолага збагнути, що зараз вже за це не платять.
При чому тут Данильчук ,сьогодні відзначається день гідності ,якщо тобі не подобається то тебе ніхто не кликав на майдан ,сиди дома і страдай .
Всi на майдан!
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