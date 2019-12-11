Київська компанія подала до суду на «Волинський облавтодор»





Про це стало відомо з ухвали Господарського суду Волинської області, пише



Так, до суду надійшла позовна заява від ТОВ «Афіна-Кон» про стягнення з Дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» 1 мільйона 409 тисяч 257 гривень, з яких 1 мільйон 408 тисяч 298 гривень – основний борг, 1 тисяча 126 гривень – пеня.



Відзначимо, що позовна заява обґрунтована неналежним виконанням відповідачем взятих на себе згідно договору купівлі-продажу зобов'язань щодо оплати товару.



Відтак, суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.



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