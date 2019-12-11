Київська компанія подала до суду на «Волинський облавтодор»
Сьогодні, 00:19
Товариство з обмеженою відповідальністю «Афіна-Кон» з Києва хоче стягнути з «Волинського облавтодору» 1 мільйон 409 тисяч гривень боргу.
Про це стало відомо з ухвали Господарського суду Волинської області, пише ІА «Волинські новини».
Так, до суду надійшла позовна заява від ТОВ «Афіна-Кон» про стягнення з Дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» 1 мільйона 409 тисяч 257 гривень, з яких 1 мільйон 408 тисяч 298 гривень – основний борг, 1 тисяча 126 гривень – пеня.
Відзначимо, що позовна заява обґрунтована неналежним виконанням відповідачем взятих на себе згідно договору купівлі-продажу зобов'язань щодо оплати товару.
Відтак, суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.
На сайті youcontrol вказано, що основним видом діяльності київського підприємства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
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Про це стало відомо з ухвали Господарського суду Волинської області, пише ІА «Волинські новини».
Так, до суду надійшла позовна заява від ТОВ «Афіна-Кон» про стягнення з Дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» 1 мільйона 409 тисяч 257 гривень, з яких 1 мільйон 408 тисяч 298 гривень – основний борг, 1 тисяча 126 гривень – пеня.
Відзначимо, що позовна заява обґрунтована неналежним виконанням відповідачем взятих на себе згідно договору купівлі-продажу зобов'язань щодо оплати товару.
Відтак, суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.
На сайті youcontrol вказано, що основним видом діяльності київського підприємства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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