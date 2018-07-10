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15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого

15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
Лікар Луганського обласного онкологічного диспансеру вимагав гроші в онкохворого.

Він одержав від пацієнта 15 тис. грн за успішно проведену операцію, виписку з медичного закладу та подальше амбулаторне лікування. Про це інформує пресслужба Луганської обласної прокуратури.

Правоохоронці вилучили отримані гроші і порушили справу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за проведення операції та лікування онкохворого (ч. 3 ст. 354 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення лікарю про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого

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Теги: лікар, хабар, вимагання, Луганщина, прокуратура
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