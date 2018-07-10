15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого





Він одержав від пацієнта 15 тис. грн за успішно проведену операцію, виписку з медичного закладу та подальше амбулаторне лікування. Про це інформує пресслужба



Правоохоронці вилучили отримані гроші і порушили справу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за проведення операції та лікування онкохворого (ч. 3 ст. 354 КК України).



Наразі вирішується питання щодо повідомлення лікарю про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.





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