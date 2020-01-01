Війна на Донбасі: власникам зруйнованих будинків на Донеччині вперше виплатять компенсацію





Про це



Перші компенсації зможуть отримати власники восьми житлових об’єктів на території військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве та двох у місті Авдіївка.



Всього 9 заявників отримають компенсацію на загальну суму 2,7 мільйона гривень, тобто по 300 тисяч гривень на людину.



Таке рішення ухвалили 13 листопада, на першому засіданні спецкомісії з питань компенсації постраждалим власникам будинків на сході.



Після отримання узагальненого списку постраждалих, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України має розподілити кошти до регіонального органу соціального захисту населення Донецької області, а далі ㅡ постраждалим.



Наступні компенсації так само будуть виплачувати за заявами людей, чиє житло було зруйноване внаслідок збройної агресієї Російської Федерації. Для цього Мінреінтеграції та закликає подавати відповідні запити до органів місцевого самоврядування.



Такі виплати ㅡ перші за весь час збройної агресії РФ проти України. Всього у держбюджеті на 2020 рік для компенсацій постраждалим власникам житла передбачили 20 мільйонів гривень.



З початку воєнних дій на сході України внаслідок обстрілів були знищенні тисячі будинків. Українська сторона намагається поступово їх відновлювати або ж компенсувати збитки.



Так, за даними Норвезької ради у справах біженців, яка проводила гуманітарну оцінку пошкодженого житла у Донецькій області, станом на 2020 рік 2781 об’єкт нерухомості потребує відновлення або відбудови. Як повідомляла Донецька обласна адміністрація, у 2020 році відновили 1292 будинки, зруйновані внаслідок бойових дій.



Власники тих житлових будинків, що не підлягають відновленню (таких у звіті лише 1%), будуть отримувати від уряду компенсацію.



У 2019 році Кабмін ухвалив постанову, за якою власники зруйнованої внаслідок конфлікту нерухомості можуть вимагати до 300 тисяч гривень компенсації з держбюджету. Однак сума виплат повинна обчислюватися відповідно до кожного окремого випадку. Також ця сума враховує допомогу, одержану раніше від організацій з питань житла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донеччині перші дев'ять власників будинків, зруйнованих через воєнні дії, зможуть отримати компенсацію за втрачене житло.Про це повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації.Перші компенсації зможуть отримати власники восьми житлових об’єктів на території військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве та двох у місті Авдіївка.Всього 9 заявників отримають компенсацію на загальну суму 2,7 мільйона гривень, тобто по 300 тисяч гривень на людину.Таке рішення ухвалили 13 листопада, на першому засіданні спецкомісії з питань компенсації постраждалим власникам будинків на сході.Після отримання узагальненого списку постраждалих, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України має розподілити кошти до регіонального органу соціального захисту населення Донецької області, а далі ㅡ постраждалим.Наступні компенсації так само будуть виплачувати за заявами людей, чиє житло було зруйноване внаслідок збройної агресієї Російської Федерації. Для цього Мінреінтеграції та закликає подавати відповідні запити до органів місцевого самоврядування.Такі виплати ㅡ перші за весь час збройної агресії РФ проти України. Всього у держбюджеті на 2020 рік для компенсацій постраждалим власникам житла передбачили 20 мільйонів гривень.З початку воєнних дій на сході України внаслідок обстрілів були знищенні тисячі будинків. Українська сторона намагається поступово їх відновлювати або ж компенсувати збитки.Так, за даними Норвезької ради у справах біженців, яка проводила гуманітарну оцінку пошкодженого житла у Донецькій області, станом на 2020 рік 2781 об’єкт нерухомості потребує відновлення або відбудови. Як повідомляла Донецька обласна адміністрація, у 2020 році відновили 1292 будинки, зруйновані внаслідок бойових дій.Власники тих житлових будинків, що не підлягають відновленню (таких у звіті лише 1%), будуть отримувати від уряду компенсацію.У 2019 році Кабмін ухвалив постанову, за якою власники зруйнованої внаслідок конфлікту нерухомості можуть вимагати до 300 тисяч гривень компенсації з держбюджету. Однак сума виплат повинна обчислюватися відповідно до кожного окремого випадку. Також ця сума враховує допомогу, одержану раніше від організацій з питань житла.

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