Ремонт дороги: у межах Шацька вклали перший шар асфальту. ФОТО





Про це інформує



На всій протяжності ремонтованої ділянки вже зняли старе дорожнє покриття. У межах селища Шацьк уклали близько 3 км першого шару асфальтобетону, на іншій частині об’єкта укладається нижній шар зі щебенево-піщаної суміші з комплексними добавками, а поверх нього – вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону.





"Дорожники працюють і в денну, і в нічну зміни. У наступному році на цій ділянці вкладуть фінішний шар дорожнього покриття".



Підрядник – ТОВ "ПБС".



Упродовж 2020 – 2021 років плануємо відремонтувати щонайменше 50 км автошляху Т-03-02 у Шацькому, Любомльському та Горохівському районах", - йдеться в дописі.



На ділянці проведення ремонтних робіт (км 7+830 – км 16+830 автодороги Т-03-02) рух транспорту частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упевнено просуваються вперед ремонтні роботи на 9-кілометровій ділянці автошляху Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ у Шацькому районі.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області На всій протяжності ремонтованої ділянки вже зняли старе дорожнє покриття. У межах селища Шацьк уклали близько 3 км першого шару асфальтобетону, на іншій частині об’єкта укладається нижній шар зі щебенево-піщаної суміші з комплексними добавками, а поверх нього – вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону."Дорожники працюють і в денну, і в нічну зміни. У наступному році на цій ділянці вкладуть фінішний шар дорожнього покриття".Підрядник – ТОВ "ПБС".Упродовж 2020 – 2021 років плануємо відремонтувати щонайменше 50 км автошляху Т-03-02 у Шацькому, Любомльському та Горохівському районах", - йдеться в дописі.На ділянці проведення ремонтних робіт (км 7+830 – км 16+830 автодороги Т-03-02) рух транспорту частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).

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