вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканець Саксонії зірвав джекпот у 61 мільйон євро

Мешканець Саксонії зірвав джекпот у 61 мільйон євро
Мешканець німецької федеральної землі Нижня Саксонія став володарем виграшу Євроджекпоту у понад 61 млн євро.

Про це інформує видання Spiegel, передає Укрінформ.

Досі анонімний учасник гри став єдиним у Європі, хто зміг вгадати всі номери: 18, 20, 34, 49, 50 та два «єврономери» - 7 і 8.

Eurojackpot - це загальноєвропейська лотерея, в яку грають у Німеччині та 17 інших європейських країнах, включаючи Данію, Італію, Хорватію, Нідерланди, Іспанію, Чехію та Угорщину. Розіграш завжди відбувається у Гельсінкі щоп’ятниці. Джекпот починається з 10 мільйонів євро і обмежується 90 мільйонами.

У травні молодий гравець з Баварії виграв максимальний джекпот у 90 мільйонів. Щасливий переможець звернувся за грошима лише приблизно через місяць.

Ймовірність вгадати всі цифри правильно надзвичайно мала - 1 шанс на 96 мільйонів варіантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Саксонія, джекпот, євро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці волинського села на 4 дні залишаться без газу
Сьогодні, 08:26
У Луцьку за майже мільйон гривень відремонтують стоматкабінети у дитячій поліклініці
Сьогодні, 07:29
Мешканець Саксонії зірвав джекпот у 61 мільйон євро
Сьогодні, 06:30
Ремонт дороги: у межах Шацька вклали перший шар асфальту. ФОТО
Сьогодні, 05:20
У Києві згоріла маршрутка
Сьогодні, 04:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 26 жовтня Курс валют у Луцьку на 26 жовтня
26 жовтень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 22 жовтня Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
22 жовтень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 21 жовтня Курс валют у Луцьку на 21 жовтня
21 жовтень, 09:15
Долар і євро ростуть в ціні: курс валют у Луцьку на 4 березня Долар і євро ростуть в ціні: курс валют у Луцьку на 4 березня
04 березень, 08:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відійшов у вічність ветеран Другої світової війни з Волині
Сьогодні, 10:21
 0
Зниження показника захворюваності і 138 смертей: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:51
 0
Мешканці волинського села на 4 дні залишаться без газу
Сьогодні, 08:26
 0
У Луцьку за майже мільйон гривень відремонтують стоматкабінети у дитячій поліклініці
Сьогодні, 07:29
 0
Мешканець Саксонії зірвав джекпот у 61 мільйон євро
Сьогодні, 06:30
 0
Медіа
відео
1/8