Мешканець Саксонії зірвав джектпот у 61 мільйон євро





Про це інформує видання



Досі анонімний учасник гри став єдиним у Європі, хто зміг вгадати всі номери: 18, 20, 34, 49, 50 та два «єврономери» - 7 і 8.



Eurojackpot - це загальноєвропейська лотерея, в яку грають у Німеччині та 17 інших європейських країнах, включаючи Данію, Італію, Хорватію, Нідерланди, Іспанію, Чехію та Угорщину. Розіграш завжди відбувається у Гельсінкі щоп’ятниці. Джекпот починається з 10 мільйонів євро і обмежується 90 мільйонами.



У травні молодий гравець з Баварії виграв максимальний джекпот у 90 мільйонів. Щасливий переможець звернувся за грошима лише приблизно через місяць.



Ймовірність вгадати всі цифри правильно надзвичайно мала - 1 шанс на 96 мільйонів варіантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець німецької федеральної землі Нижня Саксонія став володарем виграшу Євроджекпоту у понад 61 млн євро.Про це інформує видання Spiegel , передає Укрінформ Досі анонімний учасник гри став єдиним у Європі, хто зміг вгадати всі номери: 18, 20, 34, 49, 50 та два «єврономери» - 7 і 8.Eurojackpot - це загальноєвропейська лотерея, в яку грають у Німеччині та 17 інших європейських країнах, включаючи Данію, Італію, Хорватію, Нідерланди, Іспанію, Чехію та Угорщину. Розіграш завжди відбувається у Гельсінкі щоп’ятниці. Джекпот починається з 10 мільйонів євро і обмежується 90 мільйонами.У травні молодий гравець з Баварії виграв максимальний джекпот у 90 мільйонів. Щасливий переможець звернувся за грошима лише приблизно через місяць.Ймовірність вгадати всі цифри правильно надзвичайно мала - 1 шанс на 96 мільйонів варіантів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію