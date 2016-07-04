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Під лікарнею у Феофанії активісти вимагали від Зеленського поновити реформи. ФОТО

Під лікарнею у Феофанії активісти вимагали від Зеленського поновити реформи. ФОТО
Кілька десятків активістів зібралися під лікарнею у Феофанії, де наразі проходить лікування від коронавірусної хвороби Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мітингувальники, серед яких і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, прибули до лікарні у складі автопробігу. Вони зібралися біля прохідної лікарні. Поруч чергували поліцейські.

Активісти вимагали, зокрема, поновити реформи і “зупинити ті процеси їх руйнації, які сьогодні активно проводяться реваншистами, капітулянтами та колаборантами при владі”.

Активісти запалили фаєри.




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Теги: Феофанія, Зеленський, активісти, протест, реформа
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