Під лікарнею у Феофанії активісти вимагали від Зеленського поновити реформи. ФОТО

Володимир Зеленський.



Про це повідомляє кореспондент



Мітингувальники, серед яких і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, прибули до лікарні у складі автопробігу. Вони зібралися біля прохідної лікарні. Поруч чергували поліцейські.



Активісти вимагали, зокрема, поновити реформи і “зупинити ті процеси їх руйнації, які сьогодні активно проводяться реваншистами, капітулянтами та колаборантами при владі”.



Активісти запалили фаєри.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька десятків активістів зібралися під лікарнею у Феофанії, де наразі проходить лікування від коронавірусної хвороби ПрезидентПро це повідомляє кореспондент Укрінформу Мітингувальники, серед яких і ексміністр інфраструктури, прибули до лікарні у складі автопробігу. Вони зібралися біля прохідної лікарні. Поруч чергували поліцейські.Активісти вимагали, зокрема, поновити реформи і “зупинити ті процеси їх руйнації, які сьогодні активно проводяться реваншистами, капітулянтами та колаборантами при владі”.Активісти запалили фаєри.

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