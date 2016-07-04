Під лікарнею у Феофанії активісти вимагали від Зеленського поновити реформи. ФОТО
Сьогодні, 01:38
Кілька десятків активістів зібралися під лікарнею у Феофанії, де наразі проходить лікування від коронавірусної хвороби Президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Мітингувальники, серед яких і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, прибули до лікарні у складі автопробігу. Вони зібралися біля прохідної лікарні. Поруч чергували поліцейські.
Активісти вимагали, зокрема, поновити реформи і “зупинити ті процеси їх руйнації, які сьогодні активно проводяться реваншистами, капітулянтами та колаборантами при владі”.
Активісти запалили фаєри.
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Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Мітингувальники, серед яких і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, прибули до лікарні у складі автопробігу. Вони зібралися біля прохідної лікарні. Поруч чергували поліцейські.
Активісти вимагали, зокрема, поновити реформи і “зупинити ті процеси їх руйнації, які сьогодні активно проводяться реваншистами, капітулянтами та колаборантами при владі”.
Активісти запалили фаєри.
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