264 випадки COVID-19 виявили у ЗСУ за добу





Про це повідомляє



“За минулу добу зареєстрували 264 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізували 41 особу. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування”, – йдеться у повідомленні.



У Медсилах також повідомили, що станом на 10.00 21 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2757 осіб.



Всього за час пандемії одужали – 6096 осіб, летальних випадків – 25.



На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2757 осіб. За минулу добу (20 листопада, - ред.) зареєстрували 264 нових випадки.Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.“За минулу добу зареєстрували 264 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізували 41 особу. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування”, – йдеться у повідомленні.У Медсилах також повідомили, що станом на 10.00 21 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2757 осіб.Всього за час пандемії одужали – 6096 осіб, летальних випадків – 25.На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.

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