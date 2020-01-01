264 випадки COVID-19 виявили у ЗСУ за добу
Сьогодні, 02:15
У Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2757 осіб. За минулу добу (20 листопада, - ред.) зареєстрували 264 нових випадки.
Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
“За минулу добу зареєстрували 264 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізували 41 особу. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування”, – йдеться у повідомленні.
У Медсилах також повідомили, що станом на 10.00 21 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2757 осіб.
Всього за час пандемії одужали – 6096 осіб, летальних випадків – 25.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
“За минулу добу зареєстрували 264 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізували 41 особу. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування”, – йдеться у повідомленні.
У Медсилах також повідомили, що станом на 10.00 21 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2757 осіб.
Всього за час пандемії одужали – 6096 осіб, летальних випадків – 25.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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