Зниження показника захворюваності і 138 смертей: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:51
Станом на 22 листопада в Україні зафіксували 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізували – 1 134 особи;
▪️летальних випадків – 138;
▪️одужало – 4 604 особи;
▪️здійснено тестувань за добу –
34 397 (зокрема методом ПЛР –
27 998, методом ІФА – 6 399).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 624 744 особи;
- одужало – 286 917;
- летальних випадків – 10 951;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 182 331.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 59 006 випадків;
Вінницька область – 15 314 випадків;
Волинська область – 21 456 випадків;
Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
Донецька область – 20 026 випадків;
Житомирська область – 26 154 випадки;
Закарпатська область – 21 368 випадків;
Запорізька область – 23 800 випадків;
Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
Київська область – 30 342 випадки;
Кіровоградська область – 4 258 випадків;
Луганська область – 5 666 випадків;
Львівська область – 40 879 випадків;
Миколаївська область – 14 957 випадків;
Одеська область – 37 365 випадків;
Полтавська область – 18 243 випадки;
Рівненська область – 27 912 випадків;
Сумська область – 22 612 випадків;
Тернопільська область – 25 566 випадків;
Харківська область – 51 398 випадків;
Херсонська область – 8 549 випадків;
Хмельницька область – 26 227 випадків;
Черкаська область – 17 748 випадків;
Чернівецька область – 31 034 випадки;
Чернігівська область – 14 444 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізували – 1 134 особи;
▪️летальних випадків – 138;
▪️одужало – 4 604 особи;
▪️здійснено тестувань за добу –
34 397 (зокрема методом ПЛР –
27 998, методом ІФА – 6 399).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 624 744 особи;
- одужало – 286 917;
- летальних випадків – 10 951;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 182 331.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 59 006 випадків;
Вінницька область – 15 314 випадків;
Волинська область – 21 456 випадків;
Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
Донецька область – 20 026 випадків;
Житомирська область – 26 154 випадки;
Закарпатська область – 21 368 випадків;
Запорізька область – 23 800 випадків;
Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
Київська область – 30 342 випадки;
Кіровоградська область – 4 258 випадків;
Луганська область – 5 666 випадків;
Львівська область – 40 879 випадків;
Миколаївська область – 14 957 випадків;
Одеська область – 37 365 випадків;
Полтавська область – 18 243 випадки;
Рівненська область – 27 912 випадків;
Сумська область – 22 612 випадків;
Тернопільська область – 25 566 випадків;
Харківська область – 51 398 випадків;
Херсонська область – 8 549 випадків;
Хмельницька область – 26 227 випадків;
Черкаська область – 17 748 випадків;
Чернівецька область – 31 034 випадки;
Чернігівська область – 14 444 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
На вихідні завжди зниження, а от з понеділка... :(
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