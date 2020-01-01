Зниження показника захворюваності і 138 смертей: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу





Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.



Також за минулу добу:



▪️госпіталізували – 1 134 особи;

▪️летальних випадків – 138;

▪️одужало – 4 604 особи;

▪️здійснено тестувань за добу –

34 397 (зокрема методом ПЛР –

27 998, методом ІФА – 6 399).



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 624 744 особи;

- одужало – 286 917;

- летальних випадків – 10 951;

- проведено ПЛР-тестувань – 4 182 331.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.





Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 59 006 випадків;

Вінницька область – 15 314 випадків;

Волинська область – 21 456 випадків;

Дніпропетровська область – 28 561 випадок;

Донецька область – 20 026 випадків;

Житомирська область – 26 154 випадки;

Закарпатська область – 21 368 випадків;

Запорізька область – 23 800 випадків;

Івано-Франківська область – 31 859 випадків;

Київська область – 30 342 випадки;

Кіровоградська область – 4 258 випадків;

Луганська область – 5 666 випадків;

Львівська область – 40 879 випадків;

Миколаївська область – 14 957 випадків;

Одеська область – 37 365 випадків;

Полтавська область – 18 243 випадки;

Рівненська область – 27 912 випадків;

Сумська область – 22 612 випадків;

Тернопільська область – 25 566 випадків;

Харківська область – 51 398 випадків;

Херсонська область – 8 549 випадків;

Хмельницька область – 26 227 випадків;

Черкаська область – 17 748 випадків;

Чернівецька область – 31 034 випадки;

Чернігівська область – 14 444 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 22 листопада в Україні зафіксували 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.Також за минулу добу:▪️госпіталізували – 1 134 особи;▪️летальних випадків – 138;▪️одужало – 4 604 особи;▪️здійснено тестувань за добу –34 397 (зокрема методом ПЛР –27 998, методом ІФА – 6 399).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 624 744 особи;- одужало – 286 917;- летальних випадків – 10 951;- проведено ПЛР-тестувань – 4 182 331.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 59 006 випадків;Вінницька область – 15 314 випадків;Дніпропетровська область – 28 561 випадок;Донецька область – 20 026 випадків;Житомирська область – 26 154 випадки;Закарпатська область – 21 368 випадків;Запорізька область – 23 800 випадків;Івано-Франківська область – 31 859 випадків;Київська область – 30 342 випадки;Кіровоградська область – 4 258 випадків;Луганська область – 5 666 випадків;Львівська область – 40 879 випадків;Миколаївська область – 14 957 випадків;Одеська область – 37 365 випадків;Полтавська область – 18 243 випадки;Рівненська область – 27 912 випадків;Сумська область – 22 612 випадків;Тернопільська область – 25 566 випадків;Харківська область – 51 398 випадків;Херсонська область – 8 549 випадків;Хмельницька область – 26 227 випадків;Черкаська область – 17 748 випадків;Чернівецька область – 31 034 випадки;Чернігівська область – 14 444 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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