Відійшов у вічність ветеран Другої світової війни з Волині





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Свій бойовий шлях молодший лейтенант Ілля Сизонець розпочав 22 червня 1941 року в Бресті. Вже на початку липня, відступивши з міста-фортеці, його взвод став фактично першим партизанським загоном на території України. В лавах народних месників в 1941-1944 роках воював на території Волині і Білорусі, брав участь у багатьох розвідувальних та бойових операціях. Його взвод пустив під укіс 25 ворожих ешелонів, він особисто – 13.



Із березня 1944-го по червень 1945-го командир взводу, а згодом – батареї протитанкових гармат 70 армії 2-го Білоруського фронту. Його батарея знищила біля двадцяти фашистських «тигрів», «пантер» та безліч іншої техніки. Ілля Сизонець учасник Параду Перемоги в травні 1945 року в Берліні, організованому союзницькими військами. Він залишив свій підпис на стіні Рейхстагу.



Тричі за роки війни був важко поранений, двічі його рідним приходили похоронки. Лише у 1985 році, на 40-річчя Перемоги, на одній з братських могил під Барановичами зрубали викарбувані на плиті його прізвище та ініціали.



Після звільнення по інвалідності в 1947 році тривалий час працював директором школи в селі Гута Ратнівського району. Почесний громадянин цього району. В райцентрі стоїть пам’ятник одному із бійців його взводу, Герою Радянського Союзу Василю Газіну.



Ратний подвиг Іллі Сизонця відзначений двома орденами Червоної Зірки, орденом «Слави», багатьма медалями, у тому числі «За взяття Берліну». Вже в повоєнні роки отримав два ордени Богдана Хмельницького, «За мужність», понад 15 медалей.



Останні роки проживав у Луцьку. Був скромною людиною, шанував сім’ю і друзів.

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