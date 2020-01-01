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У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО

У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО
Медики бригад швидкої медичної допомоги з Волині отримають нову форму.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

"Дочекалися. Форма для наших працівників прибула і вже на складі. Незабаром її отримають працівники всіх виїзних бригад ЕМД", - йдеться у дописі Володимира Шмаля.

У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО
У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО
У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО
У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО

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Теги: Волинь, медицина
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