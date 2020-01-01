У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.



"Дочекалися. Форма для наших працівників прибула і вже на складі. Незабаром її отримають працівники всіх виїзних бригад ЕМД", - йдеться у дописі Володимира Шмаля.





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