У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО
Сьогодні, 11:58
Медики бригад швидкої медичної допомоги з Волині отримають нову форму.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
"Дочекалися. Форма для наших працівників прибула і вже на складі. Незабаром її отримають працівники всіх виїзних бригад ЕМД", - йдеться у дописі Володимира Шмаля.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
"Дочекалися. Форма для наших працівників прибула і вже на складі. Незабаром її отримають працівники всіх виїзних бригад ЕМД", - йдеться у дописі Володимира Шмаля.
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