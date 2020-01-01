Волинські атовці і працівники нацпарку облаштували рекреаційну зону. ФОТО





Про це повідомляє один із ініціаторів Юрій Хомич.



"В рамках проекту Перлини Волині, що проводиться за підтримки Волинської обласної державної адміністрації Княгининівська Спілка учасників АТО спільно з Національний природний парк Прип'ять-Стохід розпочали будівництво іще однієї рекреаційної зони. Метою даного проекту є підвищення рівня туристичного потенціалу, формування позитивного іміджу краю, популяризація здорового способу життя серед населення та розвиток природно-заповідного фонду України", - йдеться у дописі.



До облаштування рекреаційної зони долучились атовці зі всієї області: Андрій Квач (Ківерці), Віктор Лутков (Світязь), Артур Булат (Луцьк), Юрій Букія (Горохів), Андрій Парчук (Любешів).



Також атовці дякують за всесторонню і вагому допомогу керівнику Нааціонального парку Олександру Сащуку та всім працівникам Любязького природоохоронього науково-дослідного відділеня.



Рекреаційна зона знаходиться поряд з урочищем "Комариха" на водному маршруті Любязь-Сваловичі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині представники Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" разом із волинськими атовцями розпочали будівництво рекреаційної зони.Про це повідомляє один із ініціаторів Юрій Хомич."В рамках проекту Перлини Волині, що проводиться за підтримки Волинської обласної державної адміністрації Княгининівська Спілка учасників АТО спільно з Національний природний парк Прип'ять-Стохід розпочали будівництво іще однієї рекреаційної зони. Метою даного проекту є підвищення рівня туристичного потенціалу, формування позитивного іміджу краю, популяризація здорового способу життя серед населення та розвиток природно-заповідного фонду України", - йдеться у дописі.До облаштування рекреаційної зони долучились атовці зі всієї області:(Ківерці),(Світязь),(Луцьк),(Горохів),(Любешів).Також атовці дякують за всесторонню і вагому допомогу керівнику Нааціонального паркута всім працівникам Любязького природоохоронього науково-дослідного відділеня.Рекреаційна зона знаходиться поряд з урочищем "Комариха" на водному маршруті Любязь-Сваловичі.

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