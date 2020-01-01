вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин у Першій лізі забив курйозний гол з центру поля. ВІДЕО

Волинянин у Першій лізі забив курйозний гол з центру поля. ВІДЕО
Колишній гравець луцької "Волині", волинянин Юрій Романюк відзначився голом у матчі 14 туру Першої ліги.

Взяття воріт вийшло доволі курйозним. Відео голу опублікували на сторінках видання "ВолиньSport.


У матчі 14 туру Першої ліги України в якому зустрічались "Агробізнес" (Волочинськ) та "Нива" (Тернопіль), господарі поля з Романюком у складі розгромили тернополян із рахунком 4:0.



Юрію пощастило відзначитись доволі курйозним голом майже із центральної лінії поля.

На 35 хвилині волинський оборонець зруйнував атаку тернопільської команди, перехопивши м'яч. Далі Юрій Романюк перетнув центр поля і вдарив по воротах. Удар видався не надто потужним, але голкіпер гостей помилився при прийомі і кулястий по-зрадницьки залетів у ворота.

Зазначимо, що за 4 гри у складі "Агробізнесу", Романюк уже встиг двічі забити та віддати три асисти.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, футбол, Юрій Романюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ВООЗ повідомили, коли Європу може вразити третя хвиля коронавірусу
Сьогодні, 18:19
Волинянин у Першій лізі забив курйозний гол з центру поля. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
Волинські атовці і працівники нацпарку облаштували рекреаційну зону. ФОТО
Сьогодні, 16:57
В Україні відмінять соціальні пенсії
Сьогодні, 16:33
Рівненчанин встановив новий рекорд Європи з плавання
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
Наступний матч «Волині» перенесли Наступний матч «Волині» перенесли
19 листопад, 20:50
«Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020» «Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020»
18 листопад, 06:31
Головного тренера «Волині» визнали найкращим коучем туру Головного тренера «Волині» визнали найкращим коучем туру
07 листопад, 08:36
Гравець «Волині» став героєм туру, ще двоє «хрестоносців» - у символічній збірній Гравець «Волині» став героєм туру, ще двоє «хрестоносців» - у символічній збірній
06 листопад, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ВООЗ повідомили, коли Європу може вразити третя хвиля коронавірусу
Сьогодні, 18:19
 0
Волинянин у Першій лізі забив курйозний гол з центру поля. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
 0
Волинські атовці і працівники нацпарку облаштували рекреаційну зону. ФОТО
Сьогодні, 16:57
 0
В Україні відмінять соціальні пенсії
Сьогодні, 16:33
 0
Рівненчанин встановив новий рекорд Європи з плавання
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8