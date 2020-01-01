Волинянин у Першій лізі забив курйозний гол з центру поля. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
Колишній гравець луцької "Волині", волинянин Юрій Романюк відзначився голом у матчі 14 туру Першої ліги.
Взяття воріт вийшло доволі курйозним. Відео голу опублікували на сторінках видання "ВолиньSport.
У матчі 14 туру Першої ліги України в якому зустрічались "Агробізнес" (Волочинськ) та "Нива" (Тернопіль), господарі поля з Романюком у складі розгромили тернополян із рахунком 4:0.
Юрію пощастило відзначитись доволі курйозним голом майже із центральної лінії поля.
На 35 хвилині волинський оборонець зруйнував атаку тернопільської команди, перехопивши м'яч. Далі Юрій Романюк перетнув центр поля і вдарив по воротах. Удар видався не надто потужним, але голкіпер гостей помилився при прийомі і кулястий по-зрадницьки залетів у ворота.
Зазначимо, що за 4 гри у складі "Агробізнесу", Романюк уже встиг двічі забити та віддати три асисти.
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Взяття воріт вийшло доволі курйозним. Відео голу опублікували на сторінках видання "ВолиньSport.
У матчі 14 туру Першої ліги України в якому зустрічались "Агробізнес" (Волочинськ) та "Нива" (Тернопіль), господарі поля з Романюком у складі розгромили тернополян із рахунком 4:0.
Юрію пощастило відзначитись доволі курйозним голом майже із центральної лінії поля.
На 35 хвилині волинський оборонець зруйнував атаку тернопільської команди, перехопивши м'яч. Далі Юрій Романюк перетнув центр поля і вдарив по воротах. Удар видався не надто потужним, але голкіпер гостей помилився при прийомі і кулястий по-зрадницьки залетів у ворота.
Зазначимо, що за 4 гри у складі "Агробізнесу", Романюк уже встиг двічі забити та віддати три асисти.
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