Волинянин у Першій лізі забив курйозний гол з центру поля. ВІДЕО

Колишній гравець луцької "Волині", волинянин Юрій Романюк відзначився голом у матчі 14 туру Першої ліги.Взяття воріт вийшло доволі курйозним. Відео голу опублікували на сторінках видання "ВолиньSport.У матчі 14 туру Першої ліги України в якому зустрічались "Агробізнес" (Волочинськ) та "Нива" (Тернопіль), господарі поля з Романюком у складі розгромили тернополян із рахунком 4:0.Юрію пощастило відзначитись доволі курйозним голом майже із центральної лінії поля.На 35 хвилині волинський оборонець зруйнував атаку тернопільської команди, перехопивши м'яч. Далі Юрій Романюк перетнув центр поля і вдарив по воротах. Удар видався не надто потужним, але голкіпер гостей помилився при прийомі і кулястий по-зрадницьки залетів у ворота.Зазначимо, що за 4 гри у складі "Агробізнесу", Романюк уже встиг двічі забити та віддати три асисти.