У волинському селі розмалювали автобусну зупинку. ФОТО





Про це повідомляє районна газета



Світлинами поділилася Інна Корець. Як свідчать фото, добряче попрацювали місцеві активісти. Допомагали навіть дітки. А завершували роботи – під світлом ліхтарів.



Одну стіну автобусної зупинки розфарбували у синьо-жовті кольори. На ще одній написали «Слава Україні! Героям слава!». А ще на іншій намалювали символ України – калину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Хоцунь Любешівського району небайдужі жителі громади облагородили зупинку громадського гтранспорту.Про це повідомляє районна газета "Нове життя" Світлинами поділилася Інна Корець. Як свідчать фото, добряче попрацювали місцеві активісти. Допомагали навіть дітки. А завершували роботи – під світлом ліхтарів.Одну стіну автобусної зупинки розфарбували у синьо-жовті кольори. На ще одній написали «Слава Україні! Героям слава!». А ще на іншій намалювали символ України – калину.

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