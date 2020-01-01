На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12
Сьогодні, 12:36
У місті Слов’янськ Донецької області виборці беруть участь в конкурсі, який був оголошений однією з місцевих громадських організацій.
Вони фотографуються на дільницях, аби взяти участь в розіграші iPhone 12, - пише УНІАН.
Як повідомляє «ОПОРА», за правилами, оголошеними у соцмережах, мешканцям необхідно взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля скриньок.
В оголошенні є уточнення, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі викладають на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #Славянсквыбирает, а в понеділок відбудеться розіграш, головний приз якого – iPhone 12.
За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь мешканці міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.
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Вони фотографуються на дільницях, аби взяти участь в розіграші iPhone 12, - пише УНІАН.
Як повідомляє «ОПОРА», за правилами, оголошеними у соцмережах, мешканцям необхідно взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля скриньок.
В оголошенні є уточнення, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі викладають на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #Славянсквыбирает, а в понеділок відбудеться розіграш, головний приз якого – iPhone 12.
За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь мешканці міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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