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На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12

На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12
У місті Слов’янськ Донецької області виборці беруть участь в конкурсі, який був оголошений однією з місцевих громадських організацій.

Вони фотографуються на дільницях, аби взяти участь в розіграші iPhone 12, - пише УНІАН.

Як повідомляє «ОПОРА», за правилами, оголошеними у соцмережах, мешканцям необхідно взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля скриньок.

В оголошенні є уточнення, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі викладають на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #Славянсквыбирает, а в понеділок відбудеться розіграш, головний приз якого – iPhone 12.

За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь мешканці міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.

На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12
На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12
На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12


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Теги: вибори, Слов'янськ
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