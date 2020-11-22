Україна – серед лідерів за швидкістю поширення COVID-19





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21 листопада в світі за добу виявили 571 010 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 222 980 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 14 580 заражень.



У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка займає 6-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.



Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 листопада в країнах Європи за добу COVID-19 діагностували у понад 200 тисяч осіб. У європейському та світовому рейтингах Україна - серед країн-лідерів.Повідомляє "Українська правда" , посилаючись на дані сайту Worldometer.21 листопада в світі за добу виявили 571 010 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 222 980 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 14 580 заражень.У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка займає 6-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

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