Україна – серед лідерів за швидкістю поширення COVID-19
Сьогодні, 14:54
21 листопада в країнах Європи за добу COVID-19 діагностували у понад 200 тисяч осіб. У європейському та світовому рейтингах Україна - серед країн-лідерів.
Повідомляє "Українська правда", посилаючись на дані сайту Worldometer.
21 листопада в світі за добу виявили 571 010 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 222 980 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 14 580 заражень.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка займає 6-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.
Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.
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Повідомляє "Українська правда", посилаючись на дані сайту Worldometer.
21 листопада в світі за добу виявили 571 010 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 222 980 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 14 580 заражень.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка займає 6-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.
Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.
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