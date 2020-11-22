вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна – серед лідерів за швидкістю поширення COVID-19

Україна – серед лідерів за швидкістю поширення COVID-19
21 листопада в країнах Європи за добу COVID-19 діагностували у понад 200 тисяч осіб. У європейському та світовому рейтингах Україна - серед країн-лідерів.

Повідомляє "Українська правда", посилаючись на дані сайту Worldometer.

21 листопада в світі за добу виявили 571 010 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 222 980 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 14 580 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка займає 6-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, світ, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна – серед лідерів за швидкістю поширення COVID-19
Сьогодні, 14:54
Білорус хотів підкупити волинського митника за 450 гривень і 10 доларів
Сьогодні, 14:13
У двох волинських громадах довибирають депутатів
Сьогодні, 13:44
На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення
Сьогодні, 13:21
На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
За кордоном від коронавірусу померло вже 6 українців За кордоном від коронавірусу померло вже 6 українців
11 квітень, 01:11
Зниження показника захворюваності і 138 смертей: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу Зниження показника захворюваності і 138 смертей: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:51
Україна знову побила власний коронавірусний добовий рекорд Україна знову побила власний коронавірусний добовий рекорд
20 листопад, 08:52
Андрій Парубій захворів на коронавірус Андрій Парубій захворів на коронавірус
20 листопад, 01:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна – серед лідерів за швидкістю поширення COVID-19
Сьогодні, 14:54
 0
Білорус хотів підкупити волинського митника за 450 гривень і 10 доларів
Сьогодні, 14:13
 0
У двох волинських громадах довибирають депутатів
Сьогодні, 13:44
 0
На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення
Сьогодні, 13:21
 0
На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12
Сьогодні, 12:36
 0
Медіа
відео
1/8