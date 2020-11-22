У ВООЗ повідомили, коли Європу може вразити третя хвиля коронавірусу





Це можливо, якщо уряди країн не зроблять необхідних кроків для стримування інфекції, - повідомляє



"Вони (очільники европейських країн - УП) упустили можливість створення необхідної інфраструктури протягом літніх місяців, після того, як взяли під контроль першу хвилю. Зараз у нас друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідної інфраструктури, у нас буде третя хвиля на початку наступного року. Потрібно почекати, поки кількість заражень буде малою, і залишатиметься на низькому рівні. Реакція Європи (на епідемію - УП) не була повноцінною", - сказав представник ВООЗ.



За даними ВООЗ, у Європі досить недовго спостерігалося зменшення рівня заражень коронавірусом. Після короткого періоду "затишшя" хвороба знову охопила населення. Наприклад, суботу в Німеччині та Франції кількість випадків зросла на 33 тисячі, у Швейцарії та Австрії щотижня спостерігаються тисячі випадків захворювання, тоді як Туреччина повідомляє про рекорд у 5532 нових випадків.



Набарро звернув увагу на крок Швейцарії, ще дозволили відопочинок на гірськолижних курортах в той час як інші альпійські країни, такі як Австрія, закрили місця зимового відпочинку. Набарро попередив, що Швейцарія через свій крок може отримати "дуже високий рівненья захворюваності та смертності".



При цьому представник ВООЗ високо оцінив дії азіатських країн по боротьбі з Covid-19, таких як Південна Корея, де зараз зараженість відносно низька: "Люди поводяться так, що це перешкоджає поширенню віруса: дотримуються дистанції, носять маски, ізолюються, коли хворіють, миють руки та поверхні".



Набарро також нагадав, що Азія не знімала карантинні обмеження раніше, ніж необхідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я по коронавірусу Давид Набарро передбачив третю хвилю пандемії в Європі на початку 2021 року.Це можливо, якщо уряди країн не зроблять необхідних кроків для стримування інфекції, - повідомляє "Українська правда" , посилаючись на Reuters."Вони (очільники европейських країн - УП) упустили можливість створення необхідної інфраструктури протягом літніх місяців, після того, як взяли під контроль першу хвилю. Зараз у нас друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідної інфраструктури, у нас буде третя хвиля на початку наступного року. Потрібно почекати, поки кількість заражень буде малою, і залишатиметься на низькому рівні. Реакція Європи (на епідемію - УП) не була повноцінною", - сказав представник ВООЗ.За даними ВООЗ, у Європі досить недовго спостерігалося зменшення рівня заражень коронавірусом. Після короткого періоду "затишшя" хвороба знову охопила населення. Наприклад, суботу в Німеччині та Франції кількість випадків зросла на 33 тисячі, у Швейцарії та Австрії щотижня спостерігаються тисячі випадків захворювання, тоді як Туреччина повідомляє про рекорд у 5532 нових випадків.Набарро звернув увагу на крок Швейцарії, ще дозволили відопочинок на гірськолижних курортах в той час як інші альпійські країни, такі як Австрія, закрили місця зимового відпочинку. Набарро попередив, що Швейцарія через свій крок може отримати "дуже високий рівненья захворюваності та смертності".При цьому представник ВООЗ високо оцінив дії азіатських країн по боротьбі з Covid-19, таких як Південна Корея, де зараз зараженість відносно низька: "Люди поводяться так, що це перешкоджає поширенню віруса: дотримуються дистанції, носять маски, ізолюються, коли хворіють, миють руки та поверхні".Набарро також нагадав, що Азія не знімала карантинні обмеження раніше, ніж необхідно.

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