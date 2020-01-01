Рівненчанин встановив новий рекорд Європи з плавання
Сьогодні, 16:16
Український плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Уродженець Рівного побив рекорд, який тримався 8 років, - пише Спорт24.
На турнірі серїі International Swimming League в Будапешті українець Михайло Романчук, який представляв команду Aqua Centurions, показав час 7:25,73 і здобув перемогу.
Свого суперника – норвежця Хенріка Крістіансена, Романчук випередив лише на 0,05 секунди.
Результати змагань
7:25,73 – Михайло Романчук
7:25,78 – Генрік Крістіансен
7:31,89 – Фелікс Аубек
7:36,68 – Зейн Гроте
7:43,81 – Лендер Хендрікс
7:49,34 – Девід Обрі
7:51,36 – Акос Кальмар
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Як абсолютно випадково встановити світовий рекорд: найцікавіші досягнення планети
Час 7:25,73 – тепер це новий рекорд Європи 800 метрів вільним стилем на короткій воді. До цього найкращим часом був 7:29,17, який француз Яннік Аньєль показав ще у 2012 році. Світовий рекорд на цій дистанції належить австралійцю Гранту Гакетту, який у 2008 році показав час 7:23,42.
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Уродженець Рівного побив рекорд, який тримався 8 років, - пише Спорт24.
На турнірі серїі International Swimming League в Будапешті українець Михайло Романчук, який представляв команду Aqua Centurions, показав час 7:25,73 і здобув перемогу.
Свого суперника – норвежця Хенріка Крістіансена, Романчук випередив лише на 0,05 секунди.
Результати змагань
7:25,73 – Михайло Романчук
7:25,78 – Генрік Крістіансен
7:31,89 – Фелікс Аубек
7:36,68 – Зейн Гроте
7:43,81 – Лендер Хендрікс
7:49,34 – Девід Обрі
7:51,36 – Акос Кальмар
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Як абсолютно випадково встановити світовий рекорд: найцікавіші досягнення планети
Час 7:25,73 – тепер це новий рекорд Європи 800 метрів вільним стилем на короткій воді. До цього найкращим часом був 7:29,17, який француз Яннік Аньєль показав ще у 2012 році. Світовий рекорд на цій дистанції належить австралійцю Гранту Гакетту, який у 2008 році показав час 7:23,42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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