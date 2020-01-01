На Волині хочуть створити дитячу гончарню
Сьогодні, 15:35
Парафія Преподобного Сергія Послушного з Рожища бере участь у конкурсі «Соціальні інновації громад». Парафіяни хочуть виграти грант, кошти якого планують використати та створення дитячої гончарні.
Миряни з настоятелем священником Миколою Цариком розробили проєкт «Особливі таланти особливих дітей», - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
«Соціальні інновації громад» – це модульна освітня програма благодійної організації «Львівська освітня фундація», що підтримує інноваційно-соціальні ідеї активних парафій.
Рожищанці (храм Різдва Пресвятої Богородиці) цього року вже змагалася за можливість облаштувати місця для занять із театрального й образотворчого мистецтва, танців і співу. Тоді вдалося ввійти до 25 проєктів, які одержали фінансування.
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Миряни з настоятелем священником Миколою Цариком розробили проєкт «Особливі таланти особливих дітей», - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
«Соціальні інновації громад» – це модульна освітня програма благодійної організації «Львівська освітня фундація», що підтримує інноваційно-соціальні ідеї активних парафій.
Рожищанці (храм Різдва Пресвятої Богородиці) цього року вже змагалася за можливість облаштувати місця для занять із театрального й образотворчого мистецтва, танців і співу. Тоді вдалося ввійти до 25 проєктів, які одержали фінансування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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