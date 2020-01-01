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На Волині хочуть створити дитячу гончарню

На Волині хочуть створити дитячу гончарню
Парафія Преподобного Сергія Послушного з Рожища бере участь у конкурсі «Соціальні інновації громад». Парафіяни хочуть виграти грант, кошти якого планують використати та створення дитячої гончарні.

Миряни з настоятелем священником Миколою Цариком розробили проєкт «Особливі таланти особливих дітей», - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

«Соціальні інновації громад» – це модульна освітня програма благодійної організації «Львівська освітня фундація», що підтримує інноваційно-соціальні ідеї активних парафій.

Рожищанці (храм Різдва Пресвятої Богородиці) цього року вже змагалася за можливість облаштувати місця для занять із театрального й образотворчого мистецтва, танців і співу. Тоді вдалося ввійти до 25 проєктів, які одержали фінансування.

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Теги: Волинь, ПЦУ
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