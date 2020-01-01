На Волині хочуть створити дитячу гончарню





Миряни з настоятелем священником Миколою Цариком розробили проєкт «Особливі таланти особливих дітей», - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



«Соціальні інновації громад» – це модульна освітня програма благодійної організації «Львівська освітня фундація», що підтримує інноваційно-соціальні ідеї активних парафій.



Рожищанці (храм Різдва Пресвятої Богородиці) цього року вже змагалася за можливість облаштувати місця для занять із театрального й образотворчого мистецтва, танців і співу. Тоді вдалося ввійти до 25 проєктів, які одержали фінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парафія Преподобного Сергія Послушного з Рожища бере участь у конкурсі «Соціальні інновації громад». Парафіяни хочуть виграти грант, кошти якого планують використати та створення дитячої гончарні.Миряни з настоятелем священником Миколою Цариком розробили проєкт «Особливі таланти особливих дітей», - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.«Соціальні інновації громад» – це модульна освітня програма благодійної організації «Львівська освітня фундація», що підтримує інноваційно-соціальні ідеї активних парафій.Рожищанці (храм Різдва Пресвятої Богородиці) цього року вже змагалася за можливість облаштувати місця для занять із театрального й образотворчого мистецтва, танців і співу. Тоді вдалося ввійти до 25 проєктів, які одержали фінансування.

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