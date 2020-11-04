У двох волинських громадах довибирають депутатів





Про це йдеться в постановах Городищенської СТВК та Устилузької МТВК, - повідомляє



3 листопада 2020 року Устилузька міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні призначила повторне голосування з виборів депутатів Устилузької міської ради.



Зважаючи на те, що у територіальному виборчому окрузі №3 в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців набрали два кандидати у депутати, Устилузька міська територіальна виборча комісія постановила провести повторне голосування з виборів депутатів Устилузької міської ради у багатомандатному територіальному виборчому окрузі №3.



Обиратимуть між Євтошук Мар’яною Миколаївною, самовисуванкою, 1988 року народження, домогосподаркою, яка живе у селі П’ятидні Володимир-Волинського району та Михальцем Юрієм Борисовичем, який висунутий обласною організацією Політичної партії «За майбутнє», 1961 року народження, працює завідувачем виробництва, фермерське господарство «Михальця Юрія Борисовича», живе у місті Володимир-Волинський.



22 листопада обиратимуть двох депутатів у Городищенській ОТГ. У багатомандатному виборчому окрузі № 1 відбудеться повторне голосування. Жителі Чарукова та Вігурич обиратимуть ще одну депутатку між двома самовисуванками – Гонтар Наталією Максимівною та Новосад Ларисою Андріївною, які на виборах 25 жовтня, набрали однакову кількість голосів виборців. Про це йдеться в оприлюдненій Постанові Городищенської СТВК від 04.11.2020 року № 45.



Що відомо

У разі набрання на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови однакової кількості голосів проводять повторне голосування.

Рішення про призначення повторного голосування у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та/або про призначення повторного голосування з виборів сільського, селищного, міського голови приймається сільською, селищною, міською виборчою комісією з відповідних місцевих виборів.

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