На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення





Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".



Через виявлені витоки на тепловій мережі тимчасово припинили теплопостачання споживачів по вулиці Січовій. Відтак без тепла залишаться лучани, які живуть в районі ЖКП №7, БТІ, медколеджу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині після виявлення несправностей мережі, припинили теплопостачання на одній із вулиць.Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".Через виявлені витоки на тепловій мережі тимчасово припинили теплопостачання споживачів по вулиці Січовій. Відтак без тепла залишаться лучани, які живуть в районі ЖКП №7, БТІ, медколеджу.

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