вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення

На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення
В обласному центрі Волині після виявлення несправностей мережі, припинили теплопостачання на одній із вулиць.

Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".

Через виявлені витоки на тепловій мережі тимчасово припинили теплопостачання споживачів по вулиці Січовій. Відтак без тепла залишаться лучани, які живуть в районі ЖКП №7, БТІ, медколеджу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, тепло, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У двох волинських громадах довибирають депутатів
Сьогодні, 13:44
На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення
Сьогодні, 13:21
На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12
Сьогодні, 12:36
У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО
Сьогодні, 11:58
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 листопада
Сьогодні, 11:29
Схожі новини
У Луцьку через аварію на двох вулицях немає тепла У Луцьку через аварію на двох вулицях немає тепла
10 грудень, 2019, 19:09
Повідомили про стан велосипедиста, якого авто збило на Відродженні у Луцьку Повідомили про стан велосипедиста, якого авто збило на Відродженні у Луцьку
20 листопад, 11:03
У Луцьку на Перемоги – аварія У Луцьку на Перемоги – аварія
19 листопад, 15:19
У Луцьку на Ківерцівській бус збив жінку У Луцьку на Ківерцівській бус збив жінку
18 листопад, 09:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У двох волинських громадах довибирають депутатів
Сьогодні, 13:44
 0
На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення
Сьогодні, 13:21
 0
На Донбасі виборців заманюють на дільниці новим iPhone 12
Сьогодні, 12:36
 0
У волинських медиків «швидкої» буде нова форма. ФОТО
Сьогодні, 11:58
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 листопада
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8