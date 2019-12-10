На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення
Сьогодні, 13:21
В обласному центрі Волині після виявлення несправностей мережі, припинили теплопостачання на одній із вулиць.
Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".
Через виявлені витоки на тепловій мережі тимчасово припинили теплопостачання споживачів по вулиці Січовій. Відтак без тепла залишаться лучани, які живуть в районі ЖКП №7, БТІ, медколеджу.
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Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".
Через виявлені витоки на тепловій мережі тимчасово припинили теплопостачання споживачів по вулиці Січовій. Відтак без тепла залишаться лучани, які живуть в районі ЖКП №7, БТІ, медколеджу.
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