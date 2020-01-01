В Україні відмінять соціальні пенсії





Про це йдеться в постанові Кабміну №1098. Документ ухвалили разом з пенсійною реформою 2017-го для створення перехідного, більш м'якого періоду впровадження нових правил, - пише



Хто має право на спеціальну пенсію?

Ті, кому не вистачає стажу. Згідно із законом, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років в 2020-му, потрібно мати не менше ніж 27 років стажу. Якщо є від 17 до 27 років стажу, доведеться працювати до 63 років, а від 15 до 17 років – 65 років.



Якщо у вас є 15 років стажу, але його не вистачає, щоб із 60-ти отримувати пенсію, ви маєте право на соціальну виплату. Водночас варто зазначити, що такі виплати призначатимуть лише до січня 2021-го. Після цього українці без стажу ризикують зовсім опинитись без допомоги.



Який розмір виплати?

Розмір соцпенсії повинен компенсувати різницю між тими доходами, які є, і прожитковим мінімум для непрацездатних. Зараз це 1712 грн. Якщо бюджет вашої родини не покриває зазначену цифру, то різницю покриють із бюджету. Якщо ж взагалі немає заробітку, то держава буде виплачувати повний прожитковий мінімум.



Хто може не отримати допомогу?

Навіть якщо ви відповідаєте перерахованим умовам, але є другий автомобіль (мотоцикл), або площа житла перевищує 21 квадрат на людину плюс 10,5 квадратів на сім'ю, гроші платити не будуть.



Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що мінімальної пенсії в Україні ледве вистачатиме на купівлю необхідних продуктів харчування. Фактичний розмір прожиткового мінімуму на пенсіонера практично на 1458 грн більше від мінімальної пенсії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні до кінця 2020 року ті 60-річні, які не мають необхідний стаж, можуть отримати спеціальну соціальну виплату. Уже з наступного року "соцпенсії" призначати перестануть.Про це йдеться в постанові Кабміну №1098. Документ ухвалили разом з пенсійною реформою 2017-го для створення перехідного, більш м'якого періоду впровадження нових правил, - пише Оbozrevatel. Ті, кому не вистачає стажу. Згідно із законом, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років в 2020-му, потрібно мати не менше ніж 27 років стажу. Якщо є від 17 до 27 років стажу, доведеться працювати до 63 років, а від 15 до 17 років – 65 років.Якщо у вас є 15 років стажу, але його не вистачає, щоб із 60-ти отримувати пенсію, ви маєте право на соціальну виплату. Водночас варто зазначити, що такі виплати призначатимуть лише до січня 2021-го. Після цього українці без стажу ризикують зовсім опинитись без допомоги.Розмір соцпенсії повинен компенсувати різницю між тими доходами, які є, і прожитковим мінімум для непрацездатних. Зараз це 1712 грн. Якщо бюджет вашої родини не покриває зазначену цифру, то різницю покриють із бюджету. Якщо ж взагалі немає заробітку, то держава буде виплачувати повний прожитковий мінімум.Навіть якщо ви відповідаєте перерахованим умовам, але є другий автомобіль (мотоцикл), або площа житла перевищує 21 квадрат на людину плюс 10,5 квадратів на сім'ю, гроші платити не будуть.Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що мінімальної пенсії в Україні ледве вистачатиме на купівлю необхідних продуктів харчування. Фактичний розмір прожиткового мінімуму на пенсіонера практично на 1458 грн більше від мінімальної пенсії.

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