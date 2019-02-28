Білорус хотів підкупити волинського митника за 450 гривень і 10 доларів





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14 листопада 2020 близько 23 години 20 хвилин, перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску «Дольськ» з метою безперешкодного в’їзду на територію України та уникнення відповідальності за перевищення норми ввезення запропонував працівнику прикордонної служби України неправомірну вигоду у вигляді грошей в сумі 450 гривень та 10 (десять) доларів США.



Гроші поклав до власного паспорту громадянина Республіки Білорусь та передав службовій особі, проте останній відмовився отримувати хабар.



Під час досудового розслідування іноземець беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. Врахувавши зізнання, суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу 17 000 гривень, свідчить інформація Єдиного державного Реєстру судових рішень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин Білорусі хотів підкупити волинського митника, щоб безперешкодно потрапити на територію України.Про це повідомляє "Волинь-нова" 14 листопада 2020 близько 23 години 20 хвилин, перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску «Дольськ» з метою безперешкодного в’їзду на територію України та уникнення відповідальності за перевищення норми ввезення запропонував працівнику прикордонної служби України неправомірну вигоду у вигляді грошей в сумі 450 гривень та 10 (десять) доларів США.Гроші поклав до власного паспорту громадянина Республіки Білорусь та передав службовій особі, проте останній відмовився отримувати хабар.Під час досудового розслідування іноземець беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. Врахувавши зізнання, суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу 17 000 гривень, свідчить інформація Єдиного державного Реєстру судових рішень.

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