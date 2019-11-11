Волинська Держпродспоживслужба отримала акредитацію на нові види досліджень
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Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримала атестат про акредитацію на нові види досліджень.
Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби Волині.
Згідно листа Держпродспоживслужби від 04.11.2020 року №11.1.1-17/2/16711, Волинською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підтверджено відповідності критеріям уповноваження та отримано доповнення до уповноваження для цілей державного контролю.
Перелік показників, на досліджень яких уповноважена Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, доповнено наступними показниками:
- вірусологічні дослідження біологічного матеріалу на наявність вірусу африканської чуми свиней методом ПЛР; води на виявлення рота-вірусної інфекції; води на виявлення норо-вірусної інфекції;
- бактеріологічні дослідження на визначення колі-фагів у воді, визначення кількості коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus) у воді.
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Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби Волині.
Згідно листа Держпродспоживслужби від 04.11.2020 року №11.1.1-17/2/16711, Волинською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підтверджено відповідності критеріям уповноваження та отримано доповнення до уповноваження для цілей державного контролю.
Перелік показників, на досліджень яких уповноважена Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, доповнено наступними показниками:
- вірусологічні дослідження біологічного матеріалу на наявність вірусу африканської чуми свиней методом ПЛР; води на виявлення рота-вірусної інфекції; води на виявлення норо-вірусної інфекції;
- бактеріологічні дослідження на визначення колі-фагів у воді, визначення кількості коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus) у воді.
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