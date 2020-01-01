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Погода в Луцьку та на Волині на 23 листопада

Погода в Луцьку та на Волині на 23 листопада
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

У Луцьку пронозують пiвденно-захiдни вітер, швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 4-6º тепла.

За данимим Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території області буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi - від 1º морозу до 4º тепла, вдень 1-6º тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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