У Луцьку 8 будинків залишилися без гарячої води
Сьогодні, 16:05
На одному з проспектів та на вулиці в обласному центрі Волині відключили гарячу воду.
Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".
Через витоки на мережі гарячого водопостачання припинено подачу гарячої води від ЦТП Вавілова 6 на житлові будинки за адресами: Волі 27, 29, 31, 33, 35 та Коперника 34, 36, 36а.
Комунальники обіцяють відновити надання послуги після завершення робіт.
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Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".
Через витоки на мережі гарячого водопостачання припинено подачу гарячої води від ЦТП Вавілова 6 на житлові будинки за адресами: Волі 27, 29, 31, 33, 35 та Коперника 34, 36, 36а.
Комунальники обіцяють відновити надання послуги після завершення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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