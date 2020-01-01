У Луцьку 8 будинків залишилися без гарячої води





Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".



Через витоки на мережі гарячого водопостачання припинено подачу гарячої води від ЦТП Вавілова 6 на житлові будинки за адресами: Волі 27, 29, 31, 33, 35 та Коперника 34, 36, 36а.



Комунальники обіцяють відновити надання послуги після завершення робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одному з проспектів та на вулиці в обласному центрі Волині відключили гарячу воду.Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".Через витоки на мережі гарячого водопостачання припинено подачу гарячої води від ЦТП Вавілова 6 на житлові будинки за адресами: Волі 27, 29, 31, 33, 35 та Коперника 34, 36, 36а.Комунальники обіцяють відновити надання послуги після завершення робіт.

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