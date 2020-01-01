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У Луцьку 8 будинків залишилися без гарячої води

У Луцьку 8 будинків залишилися без гарячої води
На одному з проспектів та на вулиці в обласному центрі Волині відключили гарячу воду.

Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".

Через витоки на мережі гарячого водопостачання припинено подачу гарячої води від ЦТП Вавілова 6 на житлові будинки за адресами: Волі 27, 29, 31, 33, 35 та Коперника 34, 36, 36а.

Комунальники обіцяють відновити надання послуги після завершення робіт.


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Теги: Волинь, Луцьк
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