Українські винахідники виграли Всесвітню Олімпіаду з роботехніки. ВІДЕО





Такого результату ніколи не вдавалося домогтися жодній команді з України. Про це йдеться в сюжеті



Робот на прізвисько Рука проїздить умовним селищем, де пронісся буревій. Тепер йому треба прибрати повалене дерево, віднести аптечку, воду та полагодити дроти. Навчили робота піклуватися про селище троє юних інженерів.



Петро, Марк та Микита – одна команда. Секрет успіху, кажуть – злагоджена робота на результат.



Кожна з команд-учасниць мала однакове завдання, яке знали заздалегідь. Втім, треба було й орієнтуватися на місці – бо ж поверхня, кольори та розміщення об’єктів селища відрізнялись від звичних на тренуваннях. Юні інженери мали підлаштувати свого робота під усі умови. Тож, модель Руки постійно удосконалювали. Кажуть, до цього було ще його 20 видів.



Окрім загального завдання, на Олімпіаді було й секретне, до якого не можливо підготуватися заздалегідь. Робот хлопців, був найспритніший – усю місію виконав за 34 секунди. Це чиста перемога, конкурентам вдалося це зробити щонайменше за 55.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На цьогорічній Всесвітній Олімпіаді роботів WRO у Канаді троє школярів лишили позаду 98 команд-конкурентів з молодшої ліги, і посіли перше місце.Такого результату ніколи не вдавалося домогтися жодній команді з України. Про це йдеться в сюжеті Фактів Робот на прізвисько Рука проїздить умовним селищем, де пронісся буревій. Тепер йому треба прибрати повалене дерево, віднести аптечку, воду та полагодити дроти. Навчили робота піклуватися про селище троє юних інженерів.та– одна команда. Секрет успіху, кажуть – злагоджена робота на результат.Кожна з команд-учасниць мала однакове завдання, яке знали заздалегідь. Втім, треба було й орієнтуватися на місці – бо ж поверхня, кольори та розміщення об’єктів селища відрізнялись від звичних на тренуваннях. Юні інженери мали підлаштувати свого робота під усі умови. Тож, модель Руки постійно удосконалювали. Кажуть, до цього було ще його 20 видів.Окрім загального завдання, на Олімпіаді було й секретне, до якого не можливо підготуватися заздалегідь. Робот хлопців, був найспритніший – усю місію виконав за 34 секунди. Це чиста перемога, конкурентам вдалося це зробити щонайменше за 55.

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