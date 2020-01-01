вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські винахідники виграли Всесвітню Олімпіаду з роботехніки. ВІДЕО

Українські винахідники виграли Всесвітню Олімпіаду з роботехніки. ВІДЕО
На цьогорічній Всесвітній Олімпіаді роботів WRO у Канаді троє школярів лишили позаду 98 команд-конкурентів з молодшої ліги, і посіли перше місце.

Такого результату ніколи не вдавалося домогтися жодній команді з України. Про це йдеться в сюжеті Фактів.

Робот на прізвисько Рука проїздить умовним селищем, де пронісся буревій. Тепер йому треба прибрати повалене дерево, віднести аптечку, воду та полагодити дроти. Навчили робота піклуватися про селище троє юних інженерів.

Петро, Марк та Микита – одна команда. Секрет успіху, кажуть – злагоджена робота на результат.

Кожна з команд-учасниць мала однакове завдання, яке знали заздалегідь. Втім, треба було й орієнтуватися на місці – бо ж поверхня, кольори та розміщення об’єктів селища відрізнялись від звичних на тренуваннях. Юні інженери мали підлаштувати свого робота під усі умови. Тож, модель Руки постійно удосконалювали. Кажуть, до цього було ще його 20 видів.

Окрім загального завдання, на Олімпіаді було й секретне, до якого не можливо підготуватися заздалегідь. Робот хлопців, був найспритніший – усю місію виконав за 34 секунди. Це чиста перемога, конкурентам вдалося це зробити щонайменше за 55.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: робототехніка, олімпіада, винахідники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Королева Євразії-2020»: лучанка розповіла про перемогу у конкурсі краси. ВІДЕО
Сьогодні, 22:50
Лучани перестали сортувати сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 22:10
Українські винахідники виграли Всесвітню Олімпіаду з роботехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
Дорогу поблизу Луцька ремонтуватимуть за 7 мільйонів гривень
Сьогодні, 21:23
У волинському селі розмалювали автобусну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
У Луцькому НТУ відкрили майстерню робототехніки. ФОТО У Луцькому НТУ відкрили майстерню робототехніки. ФОТО
23 вересень, 08:11
Волинські «сонячні» спортсмени готуються до олімпіади. ВІДЕО Волинські «сонячні» спортсмени готуються до олімпіади. ВІДЕО
09 липень, 22:25
Назвали нові дати Олімпіади у Токіо Назвали нові дати Олімпіади у Токіо
31 березень, 03:09
«Більше часу, щоб краще підготуватися», - волинська спортсменка про перенесення Олімпіади «Більше часу, щоб краще підготуватися», - волинська спортсменка про перенесення Олімпіади
28 березень, 05:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Королева Євразії-2020»: лучанка розповіла про перемогу у конкурсі краси. ВІДЕО
Сьогодні, 22:50
 0
Лучани перестали сортувати сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 22:10
 0
Українські винахідники виграли Всесвітню Олімпіаду з роботехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
 0
Дорогу поблизу Луцька ремонтуватимуть за 7 мільйонів гривень
Сьогодні, 21:23
 0
У волинському селі розмалювали автобусну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8