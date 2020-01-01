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23 листопада на Волині: гортаючи календар

23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).

23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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