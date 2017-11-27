«Королева Євразії-2020»: лучанка розповіла про перемогу у конкурсі краси. ВІДЕО

Єлизавета Радзивилюк, яка



Про те, як відбувався конкурс краси, вона поділилася у ранковому шоу



Як зазначила Єлизавета, конкурс організували в Туреччині, спершу був декількаетапний відбір. Із її слів, звертали увагу на фото, на ріст, на те, як дівчина себе позиціонує.



Сам конкурс тривав сім днів, кожен день був розписаний.



"Зранку було дефіле, були фотосесії. За ними спостерігали весь час, дивилися, як ми їмо, як спілкуємося, як позиціонуємо себе, коли на нас не дивляться члени журі. Спостерігачами могли бути й офіціанти в ресторанах", – розповіла дівчина.



Окрім "підставних" членів журі, був і основний склад, який, власне, оцінював дівчат безпосередньо під час головного дійства.



Переможниця мріє самореалізовувати себе в улюбленій справі, проте на наступні конкурси краси тепер буде їздити в ролі члена журі. Корона, про яку мріяла дівчина, назавжди залишиться у неї і не передаватметься наступним переможницям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка, яка перемогла на конкурсі краси "Королева Євразії-2020" , розповіла, що з дитинства ходила в модельну школу і мріяла про корону.Про те, як відбувався конкурс краси, вона поділилася у ранковому шоу 12 каналу . Пише ІА "Конкурент" Як зазначила Єлизавета, конкурс організували в Туреччині, спершу був декількаетапний відбір. Із її слів, звертали увагу на фото, на ріст, на те, як дівчина себе позиціонує.Сам конкурс тривав сім днів, кожен день був розписаний."Зранку було дефіле, були фотосесії. За ними спостерігали весь час, дивилися, як ми їмо, як спілкуємося, як позиціонуємо себе, коли на нас не дивляться члени журі. Спостерігачами могли бути й офіціанти в ресторанах", – розповіла дівчина.Окрім "підставних" членів журі, був і основний склад, який, власне, оцінював дівчат безпосередньо під час головного дійства.Переможниця мріє самореалізовувати себе в улюбленій справі, проте на наступні конкурси краси тепер буде їздити в ролі члена журі. Корона, про яку мріяла дівчина, назавжди залишиться у неї і не передаватметься наступним переможницям.

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