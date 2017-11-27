вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Королева Євразії-2020»: лучанка розповіла про перемогу у конкурсі краси. ВІДЕО

«Королева Євразії-2020»: лучанка розповіла про перемогу у конкурсі краси. ВІДЕО
Лучанка Єлизавета Радзивилюк, яка перемогла на конкурсі краси "Королева Євразії-2020", розповіла, що з дитинства ходила в модельну школу і мріяла про корону.

Про те, як відбувався конкурс краси, вона поділилася у ранковому шоу 12 каналу. Пише ІА "Конкурент".

Як зазначила Єлизавета, конкурс організували в Туреччині, спершу був декількаетапний відбір. Із її слів, звертали увагу на фото, на ріст, на те, як дівчина себе позиціонує.

Сам конкурс тривав сім днів, кожен день був розписаний.

"Зранку було дефіле, були фотосесії. За ними спостерігали весь час, дивилися, як ми їмо, як спілкуємося, як позиціонуємо себе, коли на нас не дивляться члени журі. Спостерігачами могли бути й офіціанти в ресторанах", – розповіла дівчина.

Окрім "підставних" членів журі, був і основний склад, який, власне, оцінював дівчат безпосередньо під час головного дійства.

Переможниця мріє самореалізовувати себе в улюбленій справі, проте на наступні конкурси краси тепер буде їздити в ролі члена журі. Корона, про яку мріяла дівчина, назавжди залишиться у неї і не передаватметься наступним переможницям.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конкурс краси, Єлизавета Радзивилюк, перемога, корона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Королева Євразії-2020»: лучанка розповіла про перемогу у конкурсі краси. ВІДЕО
Сьогодні, 22:50
Лучани перестали сортувати сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 22:10
Українські винахідники виграли Всесвітню Олімпіаду з роботехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
Дорогу поблизу Луцька ремонтуватимуть за 7 мільйонів гривень
Сьогодні, 21:23
У волинському селі розмалювали автобусну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
Титул «Міс Всесвіт» здобула красуня із ПАР. ФОТО Титул «Міс Всесвіт» здобула красуня із ПАР. ФОТО
27 листопад, 2017, 14:03
Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі
15 листопад, 17:01
Ігоря Чайку офіційно оголосили мером Ковеля Ігоря Чайку офіційно оголосили мером Ковеля
30 жовтень, 17:23
«Волинь-2» обіграла на виїзді львівські «Карпати» «Волинь-2» обіграла на виїзді львівські «Карпати»
23 жовтень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Королева Євразії-2020»: лучанка розповіла про перемогу у конкурсі краси. ВІДЕО
Сьогодні, 22:50
 0
Лучани перестали сортувати сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 22:10
 0
Українські винахідники виграли Всесвітню Олімпіаду з роботехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
 0
Дорогу поблизу Луцька ремонтуватимуть за 7 мільйонів гривень
Сьогодні, 21:23
 0
У волинському селі розмалювали автобусну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8