У волинському селі небайдужі жителі розширили та зарибнили водойму. ВІДЕО





Про це Віталій Онищук.



Також 4 600 гривень зібрали на зариблення. Завдяки Павлу Мізернюку купили та запустили раків.





"Це своєрідний зразок успішної самоорганізації та відповідального господарювання на водоймі. Тому, бажаємо михлинським рибалкам успіхів у втіленні всіх задумів!", - йдеться на сайті громади.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі жителі села Михлин розширили водойму. На це місцеві мешканці зібрали 34 000 грн.Про це повідомив депутат Городищенської ОТГТакож 4 600 гривень зібрали на зариблення. Завдякикупили та запустили раків."Це своєрідний зразок успішної самоорганізації та відповідального господарювання на водоймі. Тому, бажаємо михлинським рибалкам успіхів у втіленні всіх задумів!", - йдеться на сайті громади.

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