У волинському селі небайдужі жителі розширили та зарибнили водойму. ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
Небайдужі жителі села Михлин розширили водойму. На це місцеві мешканці зібрали 34 000 грн.
Про це повідомив депутат Городищенської ОТГ Віталій Онищук.
Також 4 600 гривень зібрали на зариблення. Завдяки Павлу Мізернюку купили та запустили раків.
"Це своєрідний зразок успішної самоорганізації та відповідального господарювання на водоймі. Тому, бажаємо михлинським рибалкам успіхів у втіленні всіх задумів!", - йдеться на сайті громади.
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Про це повідомив депутат Городищенської ОТГ Віталій Онищук.
Також 4 600 гривень зібрали на зариблення. Завдяки Павлу Мізернюку купили та запустили раків.
"Це своєрідний зразок успішної самоорганізації та відповідального господарювання на водоймі. Тому, бажаємо михлинським рибалкам успіхів у втіленні всіх задумів!", - йдеться на сайті громади.
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