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У волинському селі небайдужі жителі розширили та зарибнили водойму. ВІДЕО

У волинському селі небайдужі жителі розширили та зарибнили водойму. ВІДЕО
Небайдужі жителі села Михлин розширили водойму. На це місцеві мешканці зібрали 34 000 грн.

Про це повідомив депутат Городищенської ОТГ Віталій Онищук.

Також 4 600 гривень зібрали на зариблення. Завдяки Павлу Мізернюку купили та запустили раків.


"Це своєрідний зразок успішної самоорганізації та відповідального господарювання на водоймі. Тому, бажаємо михлинським рибалкам успіхів у втіленні всіх задумів!", - йдеться на сайті громади.




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Теги: Михлин, водойма, розширення, зариблення
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