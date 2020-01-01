На Волині дебошир побив поліцейського





За скоєний злочин 16-го листопада чоловіка засудили умовно, посилаючись на судовий вирок, повідомляє



У Володимирі-Волинському під час патрулювання неподалік будинку №18 на вулиці Богдана Хмельницького наряд поліції з Нововолинська помітив бійку та втрутився у ситуацію. Патрульні втрутились у бійку між трьома чоловіками, внаслідок чого, один з них умисно наніс 2 удари кулаками в обличчя поліцейському.



Після цього чоловік продовжував розмахувати руками, тягнув поліцейського за формений одяг та пошкодив його, намагався втекти. Потім схопив палицю, якою розмахував перед поліцейськими.



Під час досудового розслідування та в ході підготовчого судового засідання чоловік свою винну визнав. Також підписав угоду з прокурором про визнання винуватості.



Суд затвердив дану угоду та на підставі ст. 75 КК України прийняв рішення звільнити володимирчанина від відбування призначеного покарання (позбавлення волі строком на 2 роки) з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили 46-річного мешканця Володимира-Волинського за те, що побив патрульного, мешканця міста Нововолинська.За скоєний злочин 16-го листопада чоловіка засудили умовно, посилаючись на судовий вирок, повідомляє БУГ У Володимирі-Волинському під час патрулювання неподалік будинку №18 на вулиці Богдана Хмельницького наряд поліції з Нововолинська помітив бійку та втрутився у ситуацію. Патрульні втрутились у бійку між трьома чоловіками, внаслідок чого, один з них умисно наніс 2 удари кулаками в обличчя поліцейському.Після цього чоловік продовжував розмахувати руками, тягнув поліцейського за формений одяг та пошкодив його, намагався втекти. Потім схопив палицю, якою розмахував перед поліцейськими.Під час досудового розслідування та в ході підготовчого судового засідання чоловік свою винну визнав. Також підписав угоду з прокурором про визнання винуватості.Суд затвердив дану угоду та на підставі ст. 75 КК України прийняв рішення звільнити володимирчанина від відбування призначеного покарання (позбавлення волі строком на 2 роки) з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

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