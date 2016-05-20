«ТриЗуб Дентал»: стоматолог з Волині безкоштовно лікував українських бійців у Маріуполі. ФОТО

Валерій Сергієвич у місті Маріуполь в полку «Азов» тиждень безкоштовно лікував зуби українським воїнам. У складі команди волонтерів-стоматологів шачанин подарувала гарну посмішку близько сотні захисникам України.



Лікарі проєкту «ТриЗуб Дентал» – це волонтери-ентузіасти, що вже шостий рік працюють уздовж лінії розмежування на Сході України, кавалери ордена «Народний Герой України». Повідомляє





Нині діють 8 машин надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям у районі проведення ООС та ще один надпотужний стаціонарний стоматкабінет, який базується у Карлівці Донецької області. Лікують бійців професійні стоматологи зі всієї України, які по черзі заїжджають на передову та міняються щотижня.





Валерій Сергієвич відгукнувся на запрошення колеги взяти участь у ротації в полку «Азов» та погодився долучитися до проєкту.



Мобільний стоматологічний кабінет – це вантажівка, відповідним чином переобладнана волонтерами «ТриЗуб Дентал». Кабінет повністю обладнаний сучасною технікою та інструментами: є комп’ютерний візіограф, рентгенологічне обладнання, апарати для стерилізації.





Тобто устаткування всередині машини таке, що не всі клініки можуть похвалитися. У такому мобільному автокабінеті пацієнти мають змогу отримати весь спектр стоматологічної допомоги – не лише лікування, а й видалення зубів і навіть протезування. Усі процедури повністю безкоштовні для наших воїнів.





Тут стоматологи надають кваліфіковану допомогу та працюють із відмінними матеріалами та сучасним обладнанням. Технікою, обладнанням й матеріалами бойовим лікарям допомагають різні фірми та члени стоматологічної спільноти: хтось грошима, хтось продукцією, інші – власними руками.





«Ми працювали з восьмої ранку й «до останнього клієнта», Ділили роботу відповідно спеціалізації. В день лікували 10-15 бійців», – каже Валерій Павлович.





Валерій Сергієвич перебуваючи в місті Маріуполь отримав позивний «Сивий». Досвід, який набув під час роботи із колегами, використовує у своїй роботі.



«ТриЗуб Дентал» працюватиме, допоки триває війна.



Наталія НОВІКОВА

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