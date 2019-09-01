У Помпеях знайшли останки двох жертв виверження Везувію. ФОТО
Сьогодні, 06:08
Археологи виявили поблизу стародавнього італійського міста Помпеї останки двох загиблих у результаті виверження вулкана Везувій в 79-ому році.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Рештки ймовірно належать двом чоловікам. Одному з них, який був заможною людиною, від 30 до 40 років, а іншому, який імовірніше працював рабом, - від 18 до 23 років.
За даними італійського Мінкульту, останки були виявлені у підземній кімнаті у Чівіте Джуліані, що за 700 метрів від стародавніх Помпеїв.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Рештки ймовірно належать двом чоловікам. Одному з них, який був заможною людиною, від 30 до 40 років, а іншому, який імовірніше працював рабом, - від 18 до 23 років.
За даними італійського Мінкульту, останки були виявлені у підземній кімнаті у Чівіте Джуліані, що за 700 метрів від стародавніх Помпеїв.
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