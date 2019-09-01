У Помпеях знайшли останки двох жертв виверження Везувію. ФОТО





Як передає



Рештки ймовірно належать двом чоловікам. Одному з них, який був заможною людиною, від 30 до 40 років, а іншому, який імовірніше працював рабом, - від 18 до 23 років.



За даними італійського Мінкульту, останки були виявлені у підземній кімнаті у Чівіте Джуліані, що за 700 метрів від стародавніх Помпеїв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Археологи виявили поблизу стародавнього італійського міста Помпеї останки двох загиблих у результаті виверження вулкана Везувій в 79-ому році.Як передає Укрінформ , про це повідомляє CNN Рештки ймовірно належать двом чоловікам. Одному з них, який був заможною людиною, від 30 до 40 років, а іншому, який імовірніше працював рабом, - від 18 до 23 років.За даними італійського Мінкульту, останки були виявлені у підземній кімнаті у Чівіте Джуліані, що за 700 метрів від стародавніх Помпеїв.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію