Від сьогодні у Луцьку можна безплатно і анонімно перевіритися на ВІЛ та гепатит

20-27 листопада триває Європейський тиждень тестування на вірусні гепатити В і С.Волинський обласний центр громадського здоров’я також долучився до європейської ініціативи, тож запрошує усіх охочих безплатно та анонімно обстежитися на вірусні гепатити В і С, а також ВІЛ-інфекцію, повідомляє пресслужба центру.Пройти експрес-тестування можна цього тижня, з понеділка по п’ятницю, в КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» (м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7) з 10.00 до 13.00.Процедура тестування – швидка та безболісна. Результат швидкого тесту готовий уже за 15 хвилин: до 5 хвилин – підготовка і забір крові з пальця, 10 хвилин – очікування результату.Перед тестуванням можна отримати консультацію лікаря щодо ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В та С.За даними Центру громадського здоров’я України, близько мільйона українців не знають, що мають у своєму організмі вірус гепатиту С. Ще 60 000 — не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.Вчасне виявлення вірусів в організмі гарантує найменшу шкоду здоров’ю. Адже що раніше вірус знайдено, то раніше людина потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування.Наразі повністю вилікуватися від ВІЛ неможливо. Натомість сучасна антиретровірусна терапія гарантує повноцінне та здорове життя усім людям, що мають ВІЛ.Гепатиту С можна позбутися повністю за 3 або 6 місяців. Держава закуповує якісні та безпечні ліки, які може отримати кожен хворий на гепатит С. Цього року в Україні є 29 815 курсів для лікування від вірусного гепатиту С. Тобто держава може вилікувати близько 30 000 українців безплатно.