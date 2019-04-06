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За оригінальну маску на «чорну п’яницю» у ТРЦ «ПортCity» дарують 5 тисяч на шопінг*

За оригінальну маску на «чорну п’яницю» у ТРЦ «ПортCity» дарують 5 тисяч на шопінг*
У ТРЦ «ПортCity» 23 листопада стартував грандіозний розпродаж «чорної п’ятниці», а рпзом із ним – акції та цікаві розіграші.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Відсьогодні до 27 листопада на відвідувачів чекають знижки до -70%.

Окрім цього кожен покупець має можливість виграти 5 000 гривень на шопінг. Для цього потрібно із 23.11. по 27.11. зробити фото у ТРЦ в оригінальній масці та запостити знімок у Facebook та Instagram зі хештегом #безпечний_шопінг.

Фото з найбільшою кількістю лайків отримає головний грошовий приз від «ПортCity».

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Теги: ПортCity, Луцьк, маска, шопінг
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