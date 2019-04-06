За оригінальну маску на «чорну п’яницю» у ТРЦ «ПортCity» дарують 5 тисяч на шопінг*
Сьогодні, 11:14
У ТРЦ «ПортCity» 23 листопада стартував грандіозний розпродаж «чорної п’ятниці», а рпзом із ним – акції та цікаві розіграші.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Відсьогодні до 27 листопада на відвідувачів чекають знижки до -70%.
Окрім цього кожен покупець має можливість виграти 5 000 гривень на шопінг. Для цього потрібно із 23.11. по 27.11. зробити фото у ТРЦ в оригінальній масці та запостити знімок у Facebook та Instagram зі хештегом #безпечний_шопінг.
Фото з найбільшою кількістю лайків отримає головний грошовий приз від «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Відсьогодні до 27 листопада на відвідувачів чекають знижки до -70%.
Окрім цього кожен покупець має можливість виграти 5 000 гривень на шопінг. Для цього потрібно із 23.11. по 27.11. зробити фото у ТРЦ в оригінальній масці та запостити знімок у Facebook та Instagram зі хештегом #безпечний_шопінг.
Фото з найбільшою кількістю лайків отримає головний грошовий приз від «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За оригінальну маску на «чорну п’яницю» у ТРЦ «ПортCity» дарують 5 тисяч на шопінг*
Сьогодні, 11:14
Луцького терориста Максима Кривоша відправили до психлікарні
Сьогодні, 11:10
Через коронавірус сільрада біля Луцька йде на карантин
Сьогодні, 10:57
Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Луцькради
Сьогодні, 10:47