На Волині горіли два житлові будинки і три господарські споруди

В селі Великий Омеляник Луцького району горів дерев’яний житловий будинок.Пожежа трапилась 23 листопада о 03:06, - пише ДСНС у Волинській області.Для гасіння пожежі вже о 03:15 приступили вогнеборці. Рятувальники застосували апарати на стисненому повітрі та в складі ланки газодимозахисної служби подали на гасіння 3 спеціальних водяних стволи. О 03:57 пожежу вдалось ліквідувати. Вогонь знищив дах будинку, пошкодив перекриття, домашні речі. Ймовірною причиною пожежі стало недолік конструкції в системі опалення.А 22 листопада сталась пожежа в житловому будинку в селі Мостище Камінь-Каширського району. Вогонь пошкодив перекриття та частково покрівлю, стіни будинку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Ще три пожежі 22 листопада трапились у господарських спорудах.Так, була пожежу в селі Вербичне Турійського району. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей в господарській споруді.О 15:17 надійшло повідомлення про пожежу в селі Сильне Ківерцівського району. Через необережне поводження з вогнем власника господарства вогонь знищив 40 м2 покрівлі, більшість стін, речі домашнього вжитку та 3 м3 дров у дерев’яній господарській будівлі. Пожежу ліквідували о 16:45.О 20:40 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Самійличі Шацького району. О 21:10 пожежу ліквідували. Вогонь знищив покрівлю, пів будинку, пошкодив речі господарчого вжитку. Причину пожежі встановлюють.