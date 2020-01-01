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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на коронавірус

Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на коронавірус
За минулу добу на Волині зареєстрували 408 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Із цієї кількості нові випадки виявили у таких містах і районах:

м. Луцьк – 177,

м. Нововолинськ – 14,

Володимир-Волинський район – 20,

Горохівський район – 5,

Іваничівський район – 5,

Камінь-Каширський район – 5,

Ківерцівський район – 28,

Ковельський район – 33,

Локачинський район – 15,

Любомльський район – 1,

Луцький район – 66,

Маневицький район – 17,

Ратнівський район – 7,

Рожищенський район – 10,

Турійський район – 5.

Усього станом на ранок 23 листопада в області зареєстрували 21864 випадки. Одужали – 14 188 (за останню добу - 250).

Летальні випадки – 398 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 1, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район - 1).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 376 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика
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