Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 408 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості нові випадки виявили у таких містах і районах:
м. Луцьк – 177,
м. Нововолинськ – 14,
Володимир-Волинський район – 20,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 5,
Камінь-Каширський район – 5,
Ківерцівський район – 28,
Ковельський район – 33,
Локачинський район – 15,
Любомльський район – 1,
Луцький район – 66,
Маневицький район – 17,
Ратнівський район – 7,
Рожищенський район – 10,
Турійський район – 5.
Усього станом на ранок 23 листопада в області зареєстрували 21864 випадки. Одужали – 14 188 (за останню добу - 250).
Летальні випадки – 398 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 1, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 376 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості нові випадки виявили у таких містах і районах:
м. Луцьк – 177,
м. Нововолинськ – 14,
Володимир-Волинський район – 20,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 5,
Камінь-Каширський район – 5,
Ківерцівський район – 28,
Ковельський район – 33,
Локачинський район – 15,
Любомльський район – 1,
Луцький район – 66,
Маневицький район – 17,
Ратнівський район – 7,
Рожищенський район – 10,
Турійський район – 5.
Усього станом на ранок 23 листопада в області зареєстрували 21864 випадки. Одужали – 14 188 (за останню добу - 250).
Летальні випадки – 398 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 1, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 376 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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