Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на коронавірус





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Із цієї кількості нові випадки виявили у таких містах і районах:



м. Луцьк – 177,



м. Нововолинськ – 14,



Володимир-Волинський район – 20,



Горохівський район – 5,



Іваничівський район – 5,



Камінь-Каширський район – 5,



Ківерцівський район – 28,



Ковельський район – 33,



Локачинський район – 15,



Любомльський район – 1,



Луцький район – 66,



Маневицький район – 17,



Ратнівський район – 7,



Рожищенський район – 10,



Турійський район – 5.



Усього станом на ранок 23 листопада в області зареєстрували 21864 випадки. Одужали – 14 188 (за останню добу - 250).



Летальні випадки – 398 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 1, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район - 1).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 376 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 408 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Із цієї кількості нові випадки виявили у таких містах і районах:м. Луцьк – 177,м. Нововолинськ – 14,Володимир-Волинський район – 20,Горохівський район – 5,Іваничівський район – 5,Камінь-Каширський район – 5,Ківерцівський район – 28,Ковельський район – 33,Локачинський район – 15,Любомльський район – 1,Луцький район – 66,Маневицький район – 17,Ратнівський район – 7,Рожищенський район – 10,Турійський район – 5.Усього станом на ранок 23 листопада в області зареєстрували 21864 випадки. Одужали – 14 188 (за останню добу - 250).Летальні випадки – 398 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 1, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район - 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 376 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію