Під час пожежі у будинку загинула 69-річна волинянка
Сьогодні, 10:21
На Волині внаслідок пожежі у житловому будинку загинула жінка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
Пожежа сталась 20 листопада у селі Холопичі Локачинського району. Загинула жінка 1951 року народження.
За попередніми даними, причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електричних побутових приладів.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
Пожежа сталась 20 листопада у селі Холопичі Локачинського району. Загинула жінка 1951 року народження.
За попередніми даними, причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електричних побутових приладів.
Головне фото - ілюстративне.
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