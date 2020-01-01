Під час пожежі у будинку загинула 69-річна волинянка





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини Володимир Нестеров.



Пожежа сталась 20 листопада у селі Холопичі Локачинського району. Загинула жінка 1951 року народження.



За попередніми даними, причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електричних побутових приладів.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині внаслідок пожежі у житловому будинку загинула жінка.Про це повідомив начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС у Волинській областіПожежа сталась 20 листопада у селі Холопичі Локачинського району. Загинула жінка 1951 року народження.За попередніми даними, причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електричних побутових приладів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію