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Під час пожежі у будинку загинула 69-річна волинянка

Під час пожежі у будинку загинула 69-річна волинянка
На Волині внаслідок пожежі у житловому будинку загинула жінка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

Пожежа сталась 20 листопада у селі Холопичі Локачинського району. Загинула жінка 1951 року народження.

За попередніми даними, причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електричних побутових приладів.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: смертельна пожежа, Локачинський район, рятувальники
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