вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин за 100 доларів хотів «відмазатися» від поліцейських

Волинянин за 100 доларів хотів «відмазатися» від поліцейських
В райцентрі Любешів поліцейські виявили 29-річного жителя району, котрий керував автомобілем ВАЗ у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік, аби уникнути відповідальності за скоєне надав поліцейському неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт хабаря, гроші вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, водій, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку запустили челендж на порятунок 17-річної дівчинки, яка бореться з раком
Сьогодні, 10:45
Від сьогодні на одній із вулиць Луцька перекрили рух транспорту
Сьогодні, 10:41
Волинянин за 100 доларів хотів «відмазатися» від поліцейських
Сьогодні, 10:31
Під час пожежі у будинку загинула 69-річна волинянка
Сьогодні, 10:21
У Польщі в аварії загинули двоє чоловіків з України. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Куди тільки не сунули гроші: на Волині п'яні чоловіки хотіли відкупитися від поліції Куди тільки не сунули гроші: на Волині п'яні чоловіки хотіли відкупитися від поліції
01 квітень, 2019, 12:31
На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних
06 грудень, 2018, 08:43
Білорус хотів підкупити волинського митника за 450 гривень і 10 доларів Білорус хотів підкупити волинського митника за 450 гривень і 10 доларів
22 листопад, 14:13
На Волині водію інкасаторського автомобіля, який збив дитину, повідомили про підозру На Волині водію інкасаторського автомобіля, який збив дитину, повідомили про підозру
17 листопад, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи зроблять платним проїзд для непрацюючих пенсіонерів під час карантину у Луцьку
Сьогодні, 11:20
 0
За оригінальну маску на «чорну п’яницю» у ТРЦ «ПортCity» дарують 5 тисяч на шопінг*
Сьогодні, 11:14
 0
Луцького терориста Максима Кривоша відправили до психлікарні
Сьогодні, 11:10
 0
Через коронавірус сільрада біля Луцька йде на карантин
Сьогодні, 10:57
 0
Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Луцькради
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8