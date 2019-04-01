Волинянин за 100 доларів хотів «відмазатися» від поліцейських

В райцентрі Любешів поліцейські виявили 29-річного жителя району, котрий керував автомобілем ВАЗ у стані алкогольного сп’яніння.Чоловік, аби уникнути відповідальності за скоєне надав поліцейському неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт хабаря, гроші вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.