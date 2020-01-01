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Луцького терориста Максима Кривоша відправили до психлікарні

Луцького терориста Максима Кривоша відправили до психлікарні
Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню луцького терориста Максима Кривоша (Плохого), який у липні захопив автобус з пасажирами в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове рішення.

На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

У той же час, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.

З огляду на це суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих. Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу.

Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію.
Тим не менш, 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями він відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.

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Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.

5 листопада 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Андрієм Сівчуком підозрюваному продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави.

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Теги: луцький терорист, Максим Кривош, психлікарня
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Коментарі 1
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у психлікарню треба помістити організаторів цього цирку
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