Луцького терориста Максима Кривоша відправили до психлікарні
Сьогодні, 11:10
Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню луцького терориста Максима Кривоша (Плохого), який у липні захопив автобус з пасажирами в центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове рішення.
На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.
У той же час, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.
З огляду на це суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих. Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу.
Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію.
Тим не менш, 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями він відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
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Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
5 листопада 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Андрієм Сівчуком підозрюваному продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове рішення.
На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.
У той же час, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.
З огляду на це суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих. Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу.
Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію.
Тим не менш, 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями він відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
5 листопада 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Андрієм Сівчуком підозрюваному продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави.
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Коментарі 1
у психлікарню треба помістити організаторів цього цирку
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