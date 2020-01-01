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На Волині мисливця оштрафували на 901 гривню

На Волині мисливця оштрафували на 901 гривню
На Волині екоінспектори провели рейди у семи районах.

Перевірки відбулися у Камінь-Каширському, Рожищенському, Ратнівському, Старовижівському, Маневицькому, Любешівському, Володимир-Волинських районах, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Зокрема, під час спільного рейду у Камінь-Каширському районі з працівниками УТМР оштрафували чоловіка на 901 гривню за порушення умов полювання.

У Любешівському районі інспектори виявили двох порушників полювання, у Володимир-Волинському - одного. На чоловіків склали протоколи за частиною 1 статтею 85 КУпАП.

На Волині мисливця оштрафували на 901 гривню
На Волині мисливця оштрафували на 901 гривню
На Волині мисливця оштрафували на 901 гривню

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Теги: рейди, екоінспектори
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