На Волині мисливця оштрафували на 901 гривню





Перевірки відбулися у Камінь-Каширському, Рожищенському, Ратнівському, Старовижівському, Маневицькому, Любешівському, Володимир-Волинських районах, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Зокрема, під час спільного рейду у Камінь-Каширському районі з працівниками УТМР оштрафували чоловіка на 901 гривню за порушення умов полювання.



У Любешівському районі інспектори виявили двох порушників полювання, у Володимир-Волинському - одного. На чоловіків склали протоколи за частиною 1 статтею 85 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині екоінспектори провели рейди у семи районах.Перевірки відбулися у Камінь-Каширському, Рожищенському, Ратнівському, Старовижівському, Маневицькому, Любешівському, Володимир-Волинських районах, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Зокрема, під час спільного рейду у Камінь-Каширському районі з працівниками УТМР оштрафували чоловіка на 901 гривню за порушення умов полювання.У Любешівському районі інспектори виявили двох порушників полювання, у Володимир-Волинському - одного. На чоловіків склали протоколи за частиною 1 статтею 85 КУпАП.

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