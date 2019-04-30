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На Волині «швидка», яка везла хворого до лікарні, застрягла на ґрунтовій дорозі. ФОТО

На Волині «швидка», яка везла хворого до лікарні, застрягла на ґрунтовій дорозі. ФОТО
У ніч на 21 листопада волинські рятувальники допомогли витягнути "швидку", яка застрягла на грунтовій дорозі.

Про це повідомояють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області" у фейсбуці.

21 листопада о 00.55 рятувальники 5-ї ДПРЧ Нововолинський міський відділ ДСНС України у Волинській області пожежним автомобілем витягнули машину швидкої медичної допомоги, що застрягла на грунтовій дорозі на околиці села Литовеж Іваничівського району, доставляючи хворого до лікарні.

На Волині «швидка», яка везла хворого до лікарні, застрягла на ґрунтовій дорозі. ФОТО

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Теги: Іваничівський район, швидка, рятувальники
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