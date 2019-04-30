На Волині «швидка», яка везла хворого до лікарні, застрягла на ґрунтовій дорозі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У ніч на 21 листопада волинські рятувальники допомогли витягнути "швидку", яка застрягла на грунтовій дорозі.
Про це повідомояють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області" у фейсбуці.
21 листопада о 00.55 рятувальники 5-ї ДПРЧ Нововолинський міський відділ ДСНС України у Волинській області пожежним автомобілем витягнули машину швидкої медичної допомоги, що застрягла на грунтовій дорозі на околиці села Литовеж Іваничівського району, доставляючи хворого до лікарні.
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Про це повідомояють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області" у фейсбуці.
21 листопада о 00.55 рятувальники 5-ї ДПРЧ Нововолинський міський відділ ДСНС України у Волинській області пожежним автомобілем витягнули машину швидкої медичної допомоги, що застрягла на грунтовій дорозі на околиці села Литовеж Іваничівського району, доставляючи хворого до лікарні.
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