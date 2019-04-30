На Волині «швидка», яка везла хворого до лікарні, застрягла на ґрунтовій дорозі. ФОТО





Про це повідомояють на сторінці



21 листопада о 00.55 рятувальники 5-ї ДПРЧ Нововолинський міський відділ ДСНС України у Волинській області пожежним автомобілем витягнули машину швидкої медичної допомоги, що застрягла на грунтовій дорозі на околиці села Литовеж Іваничівського району, доставляючи хворого до лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 21 листопада волинські рятувальники допомогли витягнути "швидку", яка застрягла на грунтовій дорозі.Про це повідомояють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області" у фейсбуці.21 листопада о 00.55 рятувальники 5-ї ДПРЧ Нововолинський міський відділ ДСНС України у Волинській області пожежним автомобілем витягнули машину швидкої медичної допомоги, що застрягла на грунтовій дорозі на околиці села Литовеж Іваничівського району, доставляючи хворого до лікарні.

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