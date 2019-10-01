Замість риби – майже 400 тисяч пачок цигарок: на посту «Дольськ» піймали контрабандиста

Працівники Поліської митниці Держслужби пільно з посадовими особами Луцького прикордонного загону та за участю працівників УСБУ у Волинській області на митному посту «Дольськ» виявили велику партію контрабандних цигарок.Про це повідомила пресслужба відомства.Вчора, 22 листопада, під час перевірки вантажівки «Volvo», яка їхала в Україну в режимі імпорт з вантажем – «риба- оселедець», виявили велику партію цигарок, які з порушенням митного законодавства намагався перемістити на територію України. Водієм виявився теж українець.Зокрема, зафіксували 339500 пачок цигарок білоруських марок «Фест» та «Сredo», загальною кількістю 679 коробів.Водій вантажівки зізнався, що дійсно вирішив перевезти цигарки в Україну, сподіваючись, що автомобіль не перевірятимуть.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.