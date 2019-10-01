вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Замість риби – майже 400 тисяч пачок цигарок: на посту «Дольськ» піймали контрабандиста

Замість риби – майже 400 тисяч пачок цигарок: на посту «Дольськ» піймали контрабандиста
Працівники Поліської митниці Держслужби пільно з посадовими особами Луцького прикордонного загону та за участю працівників УСБУ у Волинській області на митному посту «Дольськ» виявили велику партію контрабандних цигарок.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Вчора, 22 листопада, під час перевірки вантажівки «Volvo», яка їхала в Україну в режимі імпорт з вантажем – «риба- оселедець», виявили велику партію цигарок, які з порушенням митного законодавства намагався перемістити на територію України. Водієм виявився теж українець.

Зокрема, зафіксували 339500 пачок цигарок білоруських марок «Фест» та «Сredo», загальною кількістю 679 коробів.

Водій вантажівки зізнався, що дійсно вирішив перевезти цигарки в Україну, сподіваючись, що автомобіль не перевірятимуть.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цигарки, Дольськ, митниця, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Замість риби – майже 400 тисяч пачок цигарок: на посту «Дольськ» піймали контрабандиста
Сьогодні, 18:28
Заарештували волинянина, який посеред вулиці нападав та грабував перехожих
Сьогодні, 18:00
У Луцьку діти викликали поліцію, бо знайшли пакет з патронами
Сьогодні, 17:45
Знову захотів покататися: у Рівному неповнолітній хлопець втретє вкрав маршрутку
Сьогодні, 17:35
У Луцьку хочуть зрізати понад пів сотні аварійних дерев
Сьогодні, 17:21
Схожі новини
На Волині у вантажному потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети На Волині у вантажному потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети
27 вересень, 10:32
Через волинську митницю з Білорусі намагалися провезти 3700 пачок контрабандних цигарок Через волинську митницю з Білорусі намагалися провезти 3700 пачок контрабандних цигарок
01 березень, 14:58
На Волині у залізничних вагонах знайшли контрабандні цигарки На Волині у залізничних вагонах знайшли контрабандні цигарки
01 жовтень, 2019, 02:35
На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО
12 квітень, 2019, 07:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Замість риби – майже 400 тисяч пачок цигарок: на посту «Дольськ» піймали контрабандиста
Сьогодні, 18:28
 0
Заарештували волинянина, який посеред вулиці нападав та грабував перехожих
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку діти викликали поліцію, бо знайшли пакет з патронами
Сьогодні, 17:45
 0
Знову захотів покататися: у Рівному неповнолітній хлопець втретє вкрав маршрутку
Сьогодні, 17:35
 0
У Луцьку хочуть зрізати понад пів сотні аварійних дерев
Сьогодні, 17:21
 0
Медіа
відео
1/8